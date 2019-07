"Musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać to szaleństwo"





Ja bym zaproponował taką strefę w Polsce: strefę wolną od głupoty - mówił w "Faktach po Faktach" europoseł PO Bartosz Arłukowicz, komentując zapowiedź dołączenia do jednego z tygodników naklejek "Strefa wolna od LGBT". Zdaniem rzecznika PSL Jakuba Stefaniaka, "jest to bez wątpienia dyskryminacja".

W mediach społecznościowych tygodnika "Gazeta Polska" pojawiła się informacja, że w najbliższym numerze dodatkiem do gazety będzie naklejka "Strefa wolna od LGBT" z przekreślonym tęczowym symbolem. Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej złożył w piątek zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

"Skandal gazety, która jest w stanie opluć i zniszczyć każdego człowieka"

"Strefa wolna od LGBT". Mosbacher "zaniepokojona", Rabiej chce zawiadomić prokuraturę Musimy wspólnie... czytaj dalej » Do pomysłu naklejek "Strefa wolna od LGBT" odnieśli się w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz i rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak.

W ocenie Arłukowicza, "za chwilę będzie strefa wolna (...) od ludzi z takim czy innym kolorem włosów, skóry".

- To, co się dzisiaj dzieje, w przestrzeni mediów radykalnych, prorządowych czy sprzyjających rządowi, pokazuje, w jakiej Polsce będziemy żyli za parę lat - przekonywał. Jak zaznaczył, dlatego tak ważne są nadchodzące wybory parlamentarne. - Ja bym zaproponował taką strefę w Polsce: strefę wolną od głupoty - dodał Arłukowicz.

- Mnie zastanawia, czemu miało to służyć. Czy to jest ponowne wywołanie tego tematu w kampanii? Bo być może właśnie o to chodzi - komentował z kolei Stefaniak.

Zdaniem rzecznika PSL, "jest to bez wątpienia dyskryminacja i faktycznie można za chwilę powiedzieć, że będą kolejne grupy, które będą w jakiś sposób dyskryminowane".

"Musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać to szaleństwo"

Goście "Faktów po Faktach" byli także pytani, co jako politycy mogą zrobić, by zapobiegać dyskryminacji osób należących do społeczności LGBT.

Europoseł PO wyraził przekonanie, że należy "pokazywać prawdziwy obraz Polski, który zostanie zbudowany w Polsce, jeśli te wybory opozycja przegra, a wygra je środowisko Jarosława Kaczyńskiego". - Do ludzi trzeba mówić wprost, prostym językiem - ocenił Arłukowicz.



Zdaniem Stefaniaka, trzeba "zrobić wszystko, żeby zatrzymać to szaleństwo" - Od trzech i pół roku jesteśmy w takim wirze, że ludzie już po prostu chcą normalności i to jest nasz główny cel, bez względu na to, jak ta walka będzie wyglądała, a łatwo nie będzie - dodał.

