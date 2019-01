Od członkostwa w PiS do zatrzymania przez CBA. Bartłomiej M. i Mariusz Antoni K.

Bodnar o zatrzymaniach CBA: powstaje pytanie, o co chodzi

28.01 | Rzecznik Praw Obywatelskiej Adam Bodnar odniósł się do sprawy zatrzymania Bartłomieja M. innych polityków przez CBA we "Wstajesz i wiesz" w TVN24. - Powstaje pytanie o co chodzi. Czy chodzi właśnie o pasek w telewizji, o nagłośnienie sytuacji, czy mamy tutaj podtekst polityczny- wskazywał Bodnar.

