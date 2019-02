Małopolska kurator oświaty o deklaracji LGBT+: propagowanie pedofilii





"Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów" - takimi słowami małopolska kurator oświaty Barbara Nowak skomentowała na Twitterze podpisaną przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklarację LGBT+. "Warszawiacy, dlaczego godzicie się na krzywdzenie waszych dzieci?" - pyta Nowak.

"Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym lgbt jest naprawdę? CZY WSPOMNIAŁ, ŻE TO PROPAGOWANIE MIĘDZY INNYMI PEDOFILII? Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów. WARSZAWIACY DLACZEGO GODZICIE SIĘ NA KRZYWDZENIE WASZYCH DZIECI?! (pisownia oryginalna - red.)" - wpis o takiej treści opublikowała w środę na Twitterze małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Skomentowała w ten sposób podpisanie 18 lutego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego karty LGBT+.



W kolejnym wpisie Nowacka napisała: "Z deklaracji lgbt+ prez. Trzaskowskiego ×WPROWADZENIE EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ i SEKSUALNEJ ZGODNEJ ZE STANDARDAMI WHO DO KAŻDEJ SZKOŁY WARTO PRZECZYTAĆ O STANDARDACH WHO! POLECAM!". Dołączyła też opis "Jaki jest ideał dziecka wg standardów WHO", w którym można przeczytać między innymi: "Śmiało można wysnuć wniosek, że w edukacji seksualnej według WHO chodzi o to, aby dzieci jak najszybciej podjęły współżycie seksualne z różnymi partnerami i w różnych konfiguracjach".



Deklaracja LGBT+ w Warszawie podpisana

Prezydent podpisał deklarację LGBT+. "Będziemy promowali tolerancję" Ponad trzy... czytaj dalej » W deklaracji wymienione zostały obszary, które w opinii społeczności LGBT+ wymagają podjęcia działań. Najważniejsze postulaty zawarte w dokumencie dotyczą między innym bezpieczeństwa, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, wolności artystycznej, równouprawnienia w miejscu pracy, utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej, często odrzuconych przez najbliższych.



Tekst deklaracji został przygotowany przez organizacje zrzeszające społeczność LGBT+ jeszcze przed wyborami samorządowymi. Brały w tym udział Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Fundacja Trans-Fuzja, Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja Wolontariat Równości.



Barbara Nowak zapowiedziała, że po godzinie 13 w czwartek odniesie się do swojego środowego wpisu na Twitterze.