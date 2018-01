"Nie będziemy dzisiaj zakładać żadnych partii". Nowacka zaprosiła lewicę





»

Będziemy mówić wyłącznie o rzeczach, które są dla nas najważniejsze: o dobrej, sprawiedliwej przyszłości Polski - podkreśliła Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej, podczas niedzielnego spotkania środowisk lewicowych w Warszawie.

Barbara Nowacka zaprosiła partie polityczne, ruchy obywatelskie i ekspertów do debaty nad opracowaniem nowych rozwiązań w zakresie służby zdrowia, systemu emerytalnego, edukacji oraz ustroju państwa.

Mobilizacja lewicy. "Nie mówimy o wielkich koalicjach, mówimy o poważnych działaniach" Barbara Nowacka z... czytaj dalej » W spotkaniu, które odbyło się w niedzielę w Warszawie, udział wzięli między innymi przedstawiciele SLD, Partii Razem oraz Zielonych, a także stowarzyszeń i ruchów nieformalnych, w tym Obywateli RP oraz Komitetu Obrony Demokracji.

"Polska szkoła powinna być mądra"

- Nie będziemy dzisiaj zakładać żadnych partii, bo to nie ten moment. Nie będziemy dziś układać żadnych list, ani mówić, kto jest naszym wrogiem. Będziemy mówić wyłącznie o rzeczach, które są dla nas najważniejsze - o dobrej, sprawiedliwej przyszłości Polski - powiedziała na początku spotkania Nowacka.



Jak mówiła, ma ono być początkiem debaty o nowych rozwiązaniach w czterech, kluczowych jej zdaniem, obszarach: edukacji, służby zdrowia, systemu emerytalnego oraz ustroju państwa. Dodała, że inicjatywa ta "została dobrze przyjęta właściwie przez wszystkie zaproszone środowiska".

Efektem debat ma być pakiet projektów ustaw

Nowacka przekonywała, że polska szkoła powinna być "mądra i dawać perspektywy na przyszłość", emerytury - godne, a opieka zdrowotna - nowoczesna i zagwarantowana przez państwo dla każdego obywatela.

W kwestii zmian ustrojowych, Nowacka zadeklarowała że "polska scena progresywna jest gotowa do współpracy w wypracowaniu założeń nowej konstytucji, uwzględniającej prawa i wolności obywatelskie, sprawiedliwość społeczną i dobrostan obywateli, a także dającej szansę na mocną integrację Polski z Unią Europejską".



SLD chce razem, Razem mówi nie Sojusz Lewicy... czytaj dalej » Nowacka podkreśliła, że efektem debat ma być wypracowanie pakietu ustaw "które w wyborach parlamentarnych w 2019 roku będzie można przedstawić jako kontrofertę do tego, co obecnie dzieje się w Polsce". Zadeklarowała, że projekty ustaw w wymienionych sprawach będą wnoszone "systematycznie w ciągu najbliższego półtora roku".

"Ta współpraca może boleć"

Jak mówiła, w tym czasie będą się odbywać debaty programowe w całej Polsce. - Na tych spotkaniach będziemy chcieli usłyszeć różne głosy i opinie - podkreśliła. Dodała też, że pierwsze efekty prowadzonych prac zostaną przedstawione 15 kwietnia.



Nowacka dodała ponadto, że oprócz propozycji reform w wymienionych obszarach, "siły progresywne i lewicowe" chciałyby wystąpić wspólnie też w trzech inicjatywach: inicjatywie obywatelskiej dotyczącej praw zwierząt, dotyczącej świeckości państwa oraz Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej ws. obrony praw kobiet, "w szczególności w obszarze dostępu do antykoncepcji".



Dopytywana, czy możliwy jest wspólny start środowisk lewicowych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku odparła, że jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić.

- Być może po tym spotkaniu przyjdzie do największych partii po lewej stronie refleksja, że ta współpraca może boleć, ale może jest konieczna. Interesuje mnie to, by w 2019 roku w Sejmie była grupa posłów i posłanek, którzy będą walczyli o sprawiedliwość społeczną i prawa człowieka - dodała.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN Mobilizacja lewicy. "Nie mówimy o wielkich koalicjach, mówimy o poważnych działaniach"