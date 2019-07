Dla wszystkich osób o poglądach progresywnych to była wielka nadzieja. Jak patrzę na wyborców i wyborczynie Wiosny, to widzę, jak są po prostu rozczarowani. Martwię się, że to ich po prostu odsunie od polityki - komentowała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Barbara Nowacka, przewodnicząca Inicjatywy Polska, komentując ostatnie działania Roberta Biedronia. Jej zdaniem "Biedroń zmarnował olbrzymi potencjał i zaufanie".

Wśród ugrupowań opozycyjnych toczą się rozmowy o budowie koalicji na wybory do Sejmu i Senatu. Wspólnie z PO chcą startować między innymi Nowoczesna, Zieloni oraz Inicjatywa Polska, która w czerwcu przekształciła się ze stowarzyszenia w partię polityczną. Jej przewodniczącą jest Barbara Nowacka.

O wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych Platforma rozmawia między innymi z PSL i SLD.

Nowacka: potrzebna jak najszersza koalicja

Barbara Nowacka poinformowała w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że kiedy dołączą ewentualni kolejni koalicjanci, będzie omawiania nazwa koalicji.

Przypomniała, że w zeszłym tygodniu został powołany sztab koalicji, a 12 i 13 lipca odbędzie się konwencja programowa.

- My jesteśmy już gotowi. Jeżeli nie są w stanie nadążać, dołączyć [potencjalni koalicjanci - red.), trudno. Mówiąc szczerze, ich problem - podkreśliła Nowacka.

W ocenie przewodniczącej Inicjatywy Polska, aby wygrać nadchodzące jesienne wybory, potrzebna jest "jak najszersza" koalicja. - Oczywiście jest też realna polityka, która mówi, że pewne różnice programowe chociażby mogą występować. Niestety, dużo złych słów padło po stronie opozycji i czasami nawet nie da się skleić programu wizerunkowo, bo bardzo trudne będzie, myślę, do wytłumaczenia nagły zwrot w Wiośnie - zaznaczyła.

Biedroń: będziemy rozmawiać jak połączyć opozycję Nie ma wroga w... czytaj dalej » - Nie ma rzeczy niemożliwych, ale będzie to bardzo trudne, szczególnie dla Roberta Biedronia przekonanie swoich wyborców, że oto ci, którzy byli największymi wrogami, teraz są jedyną opcją; ci, którzy byli odstępcami od idei, są właściwymi do współpracy - dodała Nowacka, odnosząc się do zapowiedzi współpracy koalicyjnej Wiosny z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi.

Pytana, kiedy zakończą się rozmowy dotyczące koalicji, odpowiedziała: - My jesteśmy gotowi do startu w wyborach, jeżeli koalicjanci będą dołączali, jesteśmy gotowi do dokooptowywania ich, do tworzenia list.

- To strasznie długo trwa. Mówiąc szczerze, [jest - przyp. red.] duża irytacja - przyznała.

Nowacka wyraziła przekonanie, że do początku sierpnia wszystkie tematy będą zamknięte. Zaznaczyła, że nie będzie już dyskusji o kształcie koalicji. - Rozumiem, że partnerom ciężko jest się zdecydować, namówić, bo przecież, jak wiadomo, o wyborach absolutnie nie wiedzieli i nie mogli podjąć decyzji politycznych znacznie wcześniej - powiedziała.

- Jestem zdumiona, że w tej chwili odbywają się te rozmowy. Przecież doskonale wiedzieli, w jakiej jesteśmy sytuacji politycznej. Jeżeli było prawdą, to, co mówili jeszcze kilka miesięcy temu w czasie kampanii, że ważna jest Polska, zwycięstwo strony prodemokratycznej, to co teraz robią - dodała szefowa Inicjatywy Polska.

Wyborcy Wiosny "są po prostu rozczarowani"

Pytana, czy żałuje, że nie znalazła się w Wiośnie, odparła: - Absolutnie nie żałuję.

- Jestem zwolenniczką w polityce skuteczności i powagi. Ciężko by mi było być w projekcie, który zakładał umiarkowaną skuteczność, a konstruowany był tak, jak był konstruowany - przyznała Nowacka.

Jej zdaniem lider Wiosny Robert Biedroń "zmarnował olbrzymi potencjał i olbrzymie zaufanie, które przez lata zyskiwał jako sympatyczny poseł, sprawny prezydent Słupska".

- Ostatnich kilka miesięcy, gdzie wszedł w kampanię, kompletnie ten wizerunek naruszyły. Mówiąc szczerze, szkoda, bo dla wszystkich osób o poglądach progresywnych, to była wielka nadzieja i dzisiaj, jak patrzę na wyborców i wyborczynie Wiosny, to widzę, jak są po prostu rozczarowani. Martwię się, że to ich po prostu odsunie od polityki - oceniła.

Władze Wiosny upoważniły w sobotę lidera partii Roberta Biedronia do rozmów z Koalicją Europejską (był to projekt na wybory do europarlamentu; współtworzyły go PO, PSL, Nowoczesna, SLD i Zieloni) o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych. Wiosna nadal rozpatruje też możliwość samodzielnego startu w wyborach albo udziału w koalicji ugrupowań lewicowych.