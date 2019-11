Borys-Damięcka: Brak zaproszenia dla Macierewicza to pomyłka. Została naprawiona

Video: Ewa Koziak / Fakty po południu

Pawłowicz, Piotrowicz, Macierewicz. Znani politycy PiS-u...

Co i komu chce udowodnić Jarosław Kaczyński i skąd to prężenie muskułów władzy - pyta opozycja po kolejnych kontrowersyjnych nominacjach dla kontrowersyjnych polityków. Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz kandydatami PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Ona rekomendowana jako bezpartyjna, a on jako wrażliwy. No i Antoni Macierewicz, jako marszałek senior Sejmu. W dowód uznania za jego zasług.

