"Dodatkowa i nieuzasadniona represja". Byli prezesi NBP zabrali głos

Były wiceszef KNF odpowiada Biereckiemu. "Haniebne słowa"

W środę pojawiła się kolejna polityczna odpowiedź na pytanie, czemu bandyci na zlecenie SKOK Wołomin ciężko pobili w 2014 roku ówczesnego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka. Jak mówi założyciel SKOK-ów senator PiS Grzegorz Bierecki, "to nie jest tak, że bandyta zawsze bije dobrego". - Jeżeli cokolwiek stanie się mnie, albo mojej rodzinie, to co najmniej moralną odpowiedzialność za to będą ponosić osoby, które wypowiadają tak haniebne słowa - odpowiada były wiceszef KNF.

