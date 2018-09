Rekordowa zbiórka na balu Fundacji TVN "Nie jesteś sam"





Rekordową kwotę ponad 2,5 miliona złotych uzbierała na sobotnim balu Fundacja TVN "Nie jesteś sam". Pojawili się na nim dziennikarze, osoby związane z polityką, show-biznesem i sportem. Dochód przeznaczony jest na pomoc podopiecznym Fundacji.

- To pierwszy bal od momentu wstąpienia przez TVN do rodziny Discovery, globalnego gracza medialnego - podkreślił Piotr Korycki, prezes zarządu i dyrektor zarządzający TVN i Discovery Polska.

- To, że on się odbywa, że będzie największym balem jak do tej pory, pokazuje i potwierdza, że dla Discovery pomoc, charytatywność jest równie ważna jak była dla TVN - dodał.

"Dla Discovery charytatywność jest równie ważna jak była dla TVN"

Rekordowa zbiórka

Dochód z biletów oraz licytacji przeznaczony jest na rzecz podopiecznych Fundacji TVN "Nie jesteś sam", leczenie i rehabilitację dzieci, zakup leków i sprzętu. W tym roku po raz kolejny udało się pobić rekord i uzbierać ponad 2,5 miliona złotych - przeszło milion więcej niż w zeszłym roku.

- Jak najbardziej jestem za tym, by bić kolejne rekordy, bo to po prostu oznacza dla nas więcej pieniędzy - przyznała Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN. - Chyba wszyscy w Polsce już wiedzą, jak ważna jest rehabilitacja i ile ona kosztuje. Przekonaliśmy się o tym patrząc na to, co działo się w Sejmie - zaznaczyła, przypominając wiosenny protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

- My właściwie dzień w dzień otrzymujemy prośby o pomoc. I dzień w dzień decydujemy o tym, jak przeznaczyć te pieniądze. Czy na leki dla dzieci i dla osób starszych, czy na rehabilitację, czy na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, dla osób starszych, dla całych rodzin - mówiła.

Fundacja TVN "Nie jesteś sam" znacząco pomaga także w remontach placówek medycznych. Z pomocy tej skorzystały już niemal wszystkie kliniki Centrum Zdrowia Dziecka.

- W Stanach Zjednoczonych angażowanie się firm w pomoc osobom potrzebującym stało się elementem kultury. Dlatego nie jestem zdziwiona, że odpowiedzialne firmy, takie jak TVN, angażują się w tę pomoc, podobnie jak robią to zwykli ludzie - stwierdziła obecna na balu ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher.

Mosbacher: w USA angażowanie się firm w pomoc stało się elementem kultury

Ludzie mediów, biznesu, sportu

Bal Fundacji TVN "Nie jesteś sam" to jedna z największych imprez charytatywnych w Polsce, która gromadzi gwiazdy, osoby związane z mediami, show–biznesem, kulturą, polityką i sportem. Tegoroczny bal odbył się na torze wyścigów konnych Służewiec w Warszawie.