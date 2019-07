Badanie trzeźwości kontra RODO. "To wrażliwe dane o stanie zdrowia"

Związki zawodowe zgodziły się na sprawdzanie alkomatem trzeźwości pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, ale nie wiadomo, czy taka praktyka nie łamie przepisów. Zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Materiał magazynu "Polska i Świat" w TVN24.

Łódzkie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zastanawia się, czy przeprowadzając wyrywkowe testy trzeźwości swoich pracowników nie łamie przepisów o ochronie danych.

Tylko w październiku nikogo "nie przyłapali". A ilu wcześniej motorniczych było w pracy na kacu? Październik był... czytaj dalej » Julian Taneno z Kancelarii Markiewicz & Sroczyński przyznał, że "kwestia przeprowadzania badań trzeźwości oraz RODO stanowi kontrowersyjny temat już od dłuższego czasu".

- Zgodnie z najnowszym stanowiskiem prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych informacje o trzeźwości pracownika są informacjami o stanie naszego zdrowia, a więc mieszczą się w katalogu danych szczególnie wrażliwych podlegających ścisłej ochronie na gruncie RODO - wytłumaczył Julian Taneno.

Radca prawny Marzena Okła-Annuszewska zwróciła uwagę, że zmiany, których dokonano ostatnio w kodeksie pracy, ograniczyły w sposób jednoznaczny możliwości pracodawcy do dokonywania kontroli trzeźwości.

"Czekamy na opinię prawną"

Nie oznacza to, że przy nietrzeźwym pracowniku jego szef ma związane ręce. - Pracodawca ma prawo skontrolować stan trzeźwości, pod warunkiem, że ma podejrzenie co do stanu jego trzeźwości, a po drugie, że wezwie do tego odpowiednie służby: policję albo straż miejską, które dokonają oceny stanu trzeźwości - poinformował Maciej Kawecki z Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

W Łódzkim MPK za zgodą związków zawodowych codziennie przeprowadzane są wyrywkowe badania kierowców alkomatem. Agnieszka Magnuszewska, rzeczniczka łódzkiego MPK przyznała, że przedsiębiorstwo prowadzi kontrole kierowców oraz motorniczych - zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i po jej zakończeniu.

Po wprowadzeniu nowych przepisów władze MPK mają wątpliwości, czy nie łamią przepisów RODO.

- Czekamy na opinię prawną w tym zakresie, czy zapisy w naszym regulaminie pracy są zgodne z opinią Urzędu Ochrony Danych Osobowych - poinformowała Magnuszewska.

"Codzienne kontrole dają efekty"

RODO budzi strach. Rodzicom odmówiono informacji o zdrowiu dzieci RODO paraliżuje.... czytaj dalej » Ale na razie badań pracowników nie przerywają, bo co do ich skuteczności wątpliwości już nie ma. Tylko między styczniem a majem w MPK w Łodzi przeprowadzono prawie 300 tysięcy takich kontroli. Promile we krwi miało dwóch kierowców.

- Widać, że te codzienne kontrole, systematyczne, dają efekty - oceniła rzeczniczka MPK Łódź. Taneno uważa, że zasadnym jest wprowadzenie podstawy prawnej pozwalającej pracodawcy na przeprowadzanie takich badań - bo trzeźwość kierowców czy operatorów ciężkich maszyn to kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich.

- Ja nie wiem, czy nowelizacja jest potrzebna. Wydaje mi się, że tutaj po prostu spieramy się o wykładnię już obowiązujących przepisów. Natomiast analizujemy ten stan rzeczy - przekazał Maciej Kawecki z resortu cyfryzacji.

"To jest zawsze na pierwszym miejscu, ponad wszelkie inne wartości"

Odpowiedzialni za przepisy RODO urzędnicy ministerstwa podkreślają, że w tej kwestii priorytety ustala zdrowy rozsądek. - RODO nigdy nie zakazuje przetwarzania danych, jeżeli to przetwarzanie jest konieczne, żeby chronić życie bądź zdrowie. To jest zawsze na pierwszym miejscu, ponad wszelkie inne wartości - podkreślił Kawecki.

Dlatego w tej dyskusji warto pamiętać o tym, co najważniejsze. - Powinniśmy chodzić do pracy trzeźwi. Co więcej, mamy taki obowiązek. Jeżeli tego nie robimy, to popełniamy wykroczenie - zwróciła uwagę Okła-Annuszewska.