Foto: Shutterstock Video: Fakty TVN

Spór o projekt zmian w kodeksie wyborczym. "Ja nie twierdzę,...

"Potężne miny", które mogą wysadzić wybory - to zarzut ekspertów. Polityczni komisarze i manipulacje okręgami - to już opozycja o zmianach w Kodeksie wyborczym. A Państwowa Komisja Wyborcza dodaje: brakuje czasu i pieniędzy by zdążyć na wybory samorządowe.

»