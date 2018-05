"Wyprowadza z biedy", "mniejsze zło". Sprawdzili, dlaczego Polacy głosują tak, jak głosują

Video: tvn24

SLD przeciw wszystkim

17.05 | SLD po latach spędzonych na politycznym marginesie, teraz wyrasta w sondażach na trzecią siłę polityczną w parlamencie, co szefowi Sojuszu Włodzimierzowi Czarzastemu wyraźnie dodaje pewności siebie. Otwarcie mówi, że zabiega o wyborców PiS, a jednoczenie opozycji nazywa ściemą i obłudą. Za to ostatnio mocno krytykują go jego byli partyjni koledzy, dlatego Arkadiusz Wierzuk pyta Włodzimierza Czarzastego, z kim chce walczyć SLD - z PiS czy z Platformą?

