Cosobotni damski punkt widzenia. "Babilon" obchodzi 10. urodziny

Video: TVN24 BiS

"Babilon" obchodzi 10. urodziny

14.09 | "Babilon" prowadzony przez Piotra Marciniaka od dziesięciu lat pokazuje damski punkt widzenia na to, co najważniejsze. Cotygodniowe spotkania z czterema kobietami to próba spojrzenia na najciekawsze wydarzenia tygodnia z kobiecej perspektywy.

»