Video: TVN24 BiS

Podsumowanie roku 2017 w świecie kina przedstawił Tomasz...

- To był niesamowity rok dla filmu. Pojawia się po raz pierwszy od dawna problem wytypowania faworytów, a lada moment mamy Złote Globy, Oscary. Bardzo ciężko będzie wskazać tych, którzy będą liczyć się w ostatecznej rozgrywce - podsumowywał miniony rok w kulturze Tomasz Marcin Wrona, dziennikarz działu kultura i styl tvn24.pl. - Każdy najważniejszy festiwal, w Cannes, Wenecji, Berlinie, Toronto i Sundance pokazywał filmy, które przejdą do historii kina - zauważał. - Jednak 2017 rok, po 5 października, czyli po publikacji "New York Times" będzie pamiętany jako rok olbrzymiego skandalu, największej afery seksualnej w historii Hollywood, czyli afery Weinsteina - oceniał Wrona. Jak przypominał, "niektórzy uważali go za największego boga Hollywood"

»