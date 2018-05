Dyskusja po słowach Rafalskiej. "Jeżeli przyłbica, to mamy strój do walki"

Video: tvn24

W "Babilonie" o proteście rodziców osób niepełnosprawnych

05.05 | - Jeżeli przyłbica, to mamy cały strój do walki. A to nie jest walka, tylko staranie się o to, żeby te osoby dobrze żyły - mówiła w programie "Babilon" w TVN24 BiS działaczka społeczna Yga Kostrzewa. - Prawo i Sprawiedliwość było bardzo zręczne, jeśli chodzi o słyszenie tych frustracji, które były powodowane przez inne ugrupowania. Ale w momencie, kiedy protesty pojawiają się za ich własnych rządów, to oni mają problem z ich rozwiązaniem. Ja w tej reakcji widzę podobne tony, jakie pojawiały się w przypadku lekarzy rezydentów - dodała socjolog Karolina Wigura. - Mało kto wyobraża sobie, jak wygląda dzień rodziny, która ma dzieci niepełnosprawne. To jest heroizm - stwierdziła Janina Jankowska - dziennikarka i reporterka radiowa. Goście programu odniosły się do słów Elżbiety Rafalskiej, w których wypowiedziała się o trwającym proteście rodziców osób niepełnosprawnych i powiedziała, że "myśli, że jeśli panie by dziś zakończyły protest, to zakończyłyby go z otwartą przyłbicą".

