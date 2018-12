"Jesteśmy państwem świeckim" vs "To są święta Bożego Narodzenia. Bożego"

W przerwie sesji Rady Warszawy odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział radni, przedstawicie ratusza i parlamentarzyści. Część uczestników sprzeciwiła się modlitwie i dzieleniu się opłatkiem w urzędzie. Ich zdaniem tego typu spotkania w urzędach państwowych powinny być neutralne. Sprawę komentowały rozmówczynie Piotra Marciniaka w programie "Babilon" TVN24 BiS.

Protest podczas opłatka. Część radnych przeciw obecności duchownych W czwartek, w... czytaj dalej » - Miejscem na kultywowanie religii jest kościół, domy, takie miejsca, gdzie każdy może wybrać swój styl życia, a nie instytucje państwa - szkoła, urząd państwowy, samorządowy - przekonywała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

- Musimy pamiętać co świętujemy. To są święta Bożego Narodzenia. Bożego. My z naszej strony chcemy podkreślać ten wymiar chrześcijański. Zapraszamy, żeby z nami uczestniczyć, ale przecież nikt nikogo nie zmusza, żeby się modlił - mówiła Ewa Rowińska z Prawicy Rzeczypospolitej.

W programie gościły też: Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska, Barbara Chrobak z Kukiz'15 i Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej.