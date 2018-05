Nowe połączenie i awaria. Polski Dreamliner uziemiony





Boeing 787-8 Dreamliner PLL LOT doznał awarii technicznej i nie mógł odlecieć do Singapuru. Lot, który planowo miał rozpocząć się w sobotę około godziny 23, został odwołany. Miał to być trzeci lot polskich linii na tej trasie.

Linie LOT nie precyzują jakiego rodzaju problemy techniczne uniemożliwiły wylot Dreamlinera. Jak stwierdził w rozmowie z TVN24 rzecznik prasowy spółki Adrian Kubicki, "jest to bez znaczenia". - Samolot z usterką nie może wzbić się w powietrze, dlatego że bezpieczeństwo jest dla nas priorytetowe - podkreślił. Włoski strajk w LOT? Rzecznik: działanie na szkodę spółki Dwa związki... czytaj dalej »

- Pasażerowie, którzy mieli odlecieć z Warszawy, dostali propozycję innego przelotu albo nocleg w Warszawie do czasu kolejnego naszego przelotu - oświadczył.

- Z kolei ci pasażerowie, którzy przebywają w Singapurze, również na te kilka kolejnych dni, ci którzy zechcą wrócić naszym kolejnym rejsem, mogą liczyć na bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie - zaznaczył. Jak wynika z informacji przewoźnika, najbliższy lot do Singapuru planowo odbędzie się we wtorek w nocy, zaś powrotny do Warszawy w środę w nocy.

Kubicki zaznaczył, że Dreamliner, którego dotyczyła usterka, został już naprawiony i jeszcze w niedzielę będzie wykonywać inne rejsy.

Nowoczesne maszyny LOT

Połączenie do Singapuru jest najnowszym w ofercie PLL LOT - zostało zainaugurowane we wtorek 15 maja. Liczący 9,5 tysiąca kilometrów rejs na tej trasie trwa około 12 godzin i jest wykonywany tylko przez Dreamlinery.

W sumie LOT posiada obecnie we flocie dziewięć samolotów Dreamliner: osiem w wersji B787-8 i jednego w pojemniejszej wersji B787-9. Na pokład pierwszego może zabrać 252 pasażerów, zaś do większego 294.

Łącznie LOT ma w swojej flocie 54 samoloty.

