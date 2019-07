Kradzież rozbójnicza, usiłowanie oszustwa. Zarzuty dla podejrzanych o napaść na księdza

Trzej mężczyźni podejrzani o to, że w niedzielę zaatakowali proboszcza i dwie inne osoby w szczecińskiej Bazylice św. Jana Chrzciciela, usłyszeli zarzuty - poinformowała prokuratura w Szczecinie. Podstawowy zarzut to kradzież rozbójnicza dokonana także "z powodu przynależności wyznaniowej pokrzywdzonych" do Kościoła katolickiego.