"Przyznał się" do ataku na byłego prezydenta Siedlec. Jest wniosek o areszt

Video: tvn24

Stan zdrowia byłego prezydenta Siedlec ustabilizował się

01.04 | Policja schwytała mężczyznę podejrzanego o zaatakowanie w poniedziałkowy poranek byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. 38-latek zaatakował go najprawdopodobniej nożem. Wojciech Kudelski trafił do szpitala i przeszedł operację. Stan jego zdrowia się ustabilizował - przekazał dyrektor do spraw medycznych z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski. Dodał, że Kudelski "czuje się już lepiej".

»