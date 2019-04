"Zadał mu z bardzo dużą siłą cios nożem". Zarzuty za atak na byłego prezydenta Siedlec

Mężczyzna podejrzany o to, że w poniedziałek zaatakował byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, usłyszał zarzuty. - Działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia pana Wojciecha Kudelskiego, zadał mu z bardzo dużą siłą cios nożem - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek.

Prokuratura poinformowała we wtorek po godzinie 15 o zarzutach wobec Dejana S. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Jak przekazała rzeczniczka siedleckiej prokuratury Krystyna Gołąbek, prokurator "dokonał przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez Dejana S., ujawniając nóż, który z bardzo dużym prawdopodobieństwem był narzędziem, którym posłużył się sprawca".

- Jest podejrzany o to, że w dniu wczorajszym, działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia pana Wojciecha Kudelskiego, zadał mu z bardzo dużą siłą cios nożem w okolice nadbrzusza po stronie lewej - oznajmiła Gołąbek. Jak zaznaczyła, "spowodowało to ranę o głębokości około 15 centymetrów, co (...) stanowiło ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego".

Mężczyzna jest we wtorek przesłuchiwany przez prokuraturę. - Po zakończeniu przesłuchania podejrzanego zostanie podjęta decyzja co do stosowania środków zapobiegawczych, co w tym przypadku oznacza tylko możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie - wyjaśniła Gołąbek.

Dodała, że były prezydent Siedlec zidentyfikował na zdjęciach Dajana S. jako napastnika, który ugodził go w poniedziałek nożem.

"W przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie"

- W godzinach popołudniowych w dniu dzisiejszym dopiero prokurator poczynił ustalenia, z których wynika, że rzeczywiście w przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie - dodała rzeczniczka.

Zapowiedziała, że "w tym zakresie zostanie ściągnięta dokumentacja medyczna".

- Jest to dla prokuratora podstawa, aby w tej sprawie dopuścić dowód z opinii biegłych psychiatrów - tłumaczyła. Gołąbek zaznaczyła, że biegli "wypowiedzą się, co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu".

- Nie mamy informacji, co do zakresu i okoliczności, w związku z którymi nastąpiło to leczenie - podkreśliła rzeczniczka. Przekazała również, że Dejan S. "jest osobą niekaraną".

Gołąbek poinformowała także, że "Dejan S. rok temu w trybie administracyjnym zmienił imię".

Rzeczniczka podkreśliła, że "wyjaśnienia są składane w tej chwili".

- Wszystko wskazuje na to, że na miejscu zdarzenia był sam i że planował dokonanie zamachu na pana Kudelskiego - kontynuowała. Zaznaczyła, że "będą poddane badaniom nośniki danych elektroniczne zabezpieczone u podejrzanego".

"Pan prezydent jest w dobrym stanie psychicznym"

Były prezydent Siedlec, obecnie radny sejmiku wojewódzkiego Wojciech Kudelski został zaatakowany w poniedziałek przed godziną 8. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala i przeszedł operację.

Napastnik zbiegł. W poniedziałek wczesnym popołudniem, po kilku godzinach poszukiwań, policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o napaść na Kudelskiego.

W poniedziałek rano dyrektor do spraw medycznych z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski poinformował, że obrażenia Kudelskiego były poważne, ale po operacji jego stan jest stabilny. W związku z tym były prezydent Siedlec został przeniesiony na oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej siedleckiego szpitala, gdzie we wtorek był przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego.

Przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o atak na byłego prezydenta Siedlec rozpoczęło się około godziny 15.

- Dopiero po przesłuchaniu podejrzanego będziemy mogli udzielić więcej informacji - przekazał Kamil Żmudziński z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

- Pan prezydent jest w dobrym stanie psychicznym, odpowiadał rzeczowo - dodał prokurator.