Kolarska-Bobińska: kariera polityczna Zawiszy powinna zakończyć się na dobre

To takie całkowite poczucie bezkarności - oceniła w "Faktach po Faktach" profesor Lena Kolarska-Bobińska, była eurodeputowana, komentując sprawę byłego posła Artura Zawiszy, który potrącił rowerzystkę, a następnie - nie posiadając uprawnień do kierowania samochodem - ponownie wsiadł za kierownicę. Jej zdaniem kariera polityczna Zawiszy "powinna zakończyć się na dobre". Profesor Ryszard Bugaj, były doradca Lecha Kaczyńskiego, ocenił, że Artur Zawisza wykazał się bezczelnością, skoro wsiadł za kierownicę kilkanaście godzin po tym, jak potrącił rowerzystkę.

Policja poinformowała w sobotę, że około godziny 22 w piątek na ulicy Chełmskiej w Warszawie został zatrzymany do kontroli kierowca nieposiadający uprawnień do prowadzenia pojazdu. Chodzi o byłego posła Artura Zawiszę. Było to drugie jego zatrzymanie tego dnia. Zawisza w piątek rano, również w Warszawie, skręcając z ulicy Beethovena w ulicy Sobieskiego, potrącił kobietę jadącą rowerem. Potrącona trafiła z obrażeniami do szpitala. Czeka ją poważna operacja kolana. Policja ustaliła, że sprawca był trzeźwy.

"Nie powinien był być posłem"

"Zachowanie, które nie przystoi politycznemu celebrycie" Artur Zawisza nie... czytaj dalej » Postępowanie Zawiszy komentowali w "Faktach po Faktach" TVN24 profesor Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki i szkolnictwa wyższego i była eurodeputowana oraz profesor Ryszard Bugaj, ekonomista z Polskiej Akademii Nauk, były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Zdaniem Bugaja Zawisza wykazał się bezczelnością, skoro drugi raz wsiadł za kierownicę, kilkanaście godzin po tym, gdy potrącił rowerzystkę. - Po takim incydencie człowiek jest przez pewien czas w szoku. Miałem w swoim życiu jeden wypadek samochodowy nie z mojej winy, ale byłem w szoku przez trzy miesiące. Jak się kogoś potrąci, ma się problem - ocenił Bugaj.

- To takie całkowite poczucie bezkarności - zwróciła uwagę Kolarska-Bobińska. - To tylko dowodzi, że nie powinien był być posłem i jego kariera polityczna - jeżeli miał takie ambicje - powinna zakończyć się na dobre - dodała.

"Nie wolno. Wolno mniej nawet"

- Myślę, że politycy są przekonani, że wykonują tak bardzo ważną pracę, że muszą mieć różne przywileje - stwierdziła była szefowa resortu nauki. Jej zdaniem przekonanie o byciu uprzywilejowanym doprowadziło do wielu stłuczek z udziałem polityków, w tym z prezydentem Andrzejem Dudą czy premier Beatą Szydło. - To są różnego rodzaju sytuacje, w których [politycy zakładają - przyp. red.] "mnie wolno więcej". Nie wolno. Wolno mniej nawet - podkreśliła.

Bugaj zaznaczył, że nie chciałby, aby "to było interpretowane w kategoriach, że są pewne opcje polityczne, które do tego zachęcają, i to się dzieje, a inne nie".