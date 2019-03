"To sprzęt, którym chwalimy się za granicą"

Video: tvn24

Marzenia i rzeczywistość. Ten sprzęt od dawna powinien stać...

27.11 | Rząd tworzy nowe rodzaje wojsk, ale stary sprzęt jak służył, tak dalej służy - nawet ten, który już dawno powinien stać w muzeum. Obietnice modernizacji były wielkie, ale niewiele z nich wynika, a to, co pokaże reporter "Czarno na białym", choć wydaje się wręcz śmieszne, to śmieszne wcale nie jest, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo.

