Arłukowicz: warunkiem poparcia dla Ujazdowskiego była jego deklaracja w sprawie in vitro





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Bartosz Arłukowicz o poparciu kandydatury Kazimierza Michała Ujazdowskiego

Warunkiem udzielenia poparcia Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu była jego deklaracja, że jeśli Rada Miejska Wrocławia przyjmie program in vitro, to ten program zostanie wprowadzony - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł PO, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział we wtorek, że zarekomenduje wrocławskim strukturom PO, żeby poparły kandydaturę Kazimierza Michała Ujazdowskiego na stanowisko prezydenta miasta Wrocławia. Platforma przeprowadziła miejski sondaż. Ujazdowski faworytem w walce o prezydenturę Wrocławska wolta... czytaj dalej »

Schetyna podkreślił, że chciałby, aby Ujazdowski był kandydatem PO oraz "środowisk obywatelskich i ruchów miejskich". Dodał, że do współpracy zostanie zaproszony też obecny prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz "ci wszyscy, którzy wiedzą jak ważne to jest miasto".

Warunkiem poparcia "deklaracja w sprawie in vitro"

Bartosz Arłukowicz w "Faktach po Faktach" przyznał, że Ujazdowski nie jest politykiem, który jest bliski jego poglądom. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem, Ujazdowski był "jedynym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział dość łamaniu konstytucji". - Jest też faktem to, że cieszy się dużym sondażowym poparciem - dodał.

- Ważne jest też to, że (...) - ja dzisiaj rozmawiałem o tym z Grzegorzem Schetyną - warunkiem udzielenia poparcia było to, że pan poseł Ujazdowski zadeklarował, że jeśli Rada Miasta Wrocławia przyjmie program in vitro, to w ramach uzyskania poparcia z naszej strony, to in vitro zostanie we Wrocławiu wprowadzone - powiedział poseł PO.

Marcin Horała z PiS skomentował, że w przeszłości Kazimierz Michał Ujazdowski często zmieniał partie i "idzie na rekord".

Zapowiedzieli start w wyborach

We Wrocławiu walkę o fotel prezydenta na razie zapowiedzieli: kandydat Nowoczesnej Michał Jaros, Jerzy Michalak, członek zarządu woj. dolnośląskiego, popierany przez Dolnośląski Ruch Samorządowy, oraz przedsiębiorca Robert Butwicki, popierany przez partię Wolni i Solidarni. Rządzący piątą kadencję Wrocławiem Rafał Dutkiewicz zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Dotąd zapowiadaną kandydatką PO na prezydenta Wrocławia była posłanka Platformy, profesor Alicja Chybicka.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada tego roku.