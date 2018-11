"Brak specjalizacji? Polecam pediatrię. Nie jest łatwa, ale do zdania". Wymiana zdań w komisji

Video: tvn24

Arłukowicz do ekspertki antyszczepionkowców: "Jaka...

09.11 | Sejmowe komisje zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny opowiedziały się w czwartek za odrzuceniem obywatelskiego projektu, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Podczas posiedzenia komisji wypowiadali się eksperci strony wnioskodawców m.in. lek. Katarzyna Bross-Walderdorff. Przewodniczący komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz poprosił ją o podanie specjalizacji. - Brak specjalizacji. Nie jestem państwu w stanie zapewnić bycia ekspertem tak jak sobie tego wyobrażacie - odpowiedziała pani doktor. Po jej wypowiedzi głos ponownie zabrał Arłukowicz. - Gdyby się kiedyś pani kiedyś zdecydowała na jakąś specjalizację to polecam pediatrię. Nie jest to łatwa specjalizacja ale do zdania. Wtedy by pani miała merytoryczne przekonanie do tego co pani mówi - powiedział.

»