Powołany przez Ziobrę prezes sądu zrezygnował ze stanowiska

Foto: Andrzej Grygiel/PAP Video: tvn24

Efekt czystki

19.12 | Dramatycznie zakończone akcje policji i pytanie - czy jest ona dziś w ogóle przygotowana do walki z tego rodzaju przestępczością? Po wielkiej kadrowej czystce za rządów PiS wielu doświadczonych funkcjonariuszy odeszło lub zostało zmuszonych do odejścia. W sumie było to kilka tysięcy policjantów. Do tego ciągłe zmiany szefów tej formacji, czego spektakularnym przykładem jest Warszawa. To właśnie rozzuchwala przestępców - tak twierdzi człowiek, który stworzył Centralne Biuro Śledcze i wypowiedział kiedyś wojnę zorganizowanej przestępczości.

»