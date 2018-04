Foto: Marcin Bielecki/PAP Video: tvn24

Wojtunik: sposób realizacji sprawy Gawłowskiego uważam za...

16.04 | Mam duże wątpliwości co do budowania napięcia i używania narzędzi w postaci zatrzymania, przeszukania jako stygmatyzowania polityków opozycji - podkreślał w "Jeden na jeden" Paweł Wojtunik, były szef CBA, komentując aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Jak dodał, "fatalnie" ocenia przekazywanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji w tej sprawie. - To komunikacja budująca wątpliwości, a nie wyjaśniająca - ocenił.

