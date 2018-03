"Czy pieniądze wyleczą służbę zdrowia?" - na to pytanie odpowiadali goście kolejnej debaty zorganizowanej w ramach cyklu "Arena Idei". Dyskusję prowadziła dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24 Katarzyna Kolenda-Zaleska. Tak relacjonowaliśmy przebieg debaty.

19:23

W dyskusji biorą udział: profesor Piotr Czauderna - chirurg dziecięcy, radny Miasta Gdańska, członek Narodowej Rady Rozwoju; psycholog społeczny profesor Janusz Czapiński; prawnik Centrum Adama Smitha profesor Robert Gwiazdowski oraz profesor Bohdan Maruszewski, kardiochirurg z Centrum Zdrowia Dziecka.

Do jakiego lekarza powinna się udać polska służba zdrowia? Co jej faktycznie dolega? Czy jest to ostre zapalenie woreczka finansowego czy przewlekła niewydolność odpowiedzialności politycznej? Czy kolejki do specjalistów to jedyny objaw choroby systemowej, to znaczy, czy perspektywa kilkuletniego oczekiwania na rezonans magnetyczny jest zwykłym skandalem, czy przejściowym trądzikiem dojrzewającego do ideału systemu? Czy istnieje zależność między śmiercią pacjentów a limitami wyznaczonymi przez budżet? Czy obietnice wyborcze polityków dewastują relacje lekarz-pacjent? To pytania, na które odpowiadają goście "Areny Idei".