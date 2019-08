Arcybiskup Jędraszewski tłumaczy swoje słowa o "tęczowej zarazie"

"To skandaliczne nawiązanie do zarazy, która ma fatalne...

Foto: tvn24 Video: tvn24

"To skandaliczne nawiązanie do zarazy, która ma fatalne...

05.08.| - Jest to skandaliczne nawiązanie do zarazy, która ma fatalne konotacje w historii najnowszej. Jest podwójnie skandaliczne, gdyż odwołuje się do tradycji Powstania Warszawskiego. Z jednej strony Stalin i NKWD równa się ruch walczący o prawa obywatelskie. To jest nieprawdopodobne zestawienie, chociaż nienowe. To jest skandaliczne, ale to jest stary skandal - ocenił Osęka.

»