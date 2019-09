Arcybiskup Jędraszewski o "obłąkańczych ideologiach" i "niszczeniu" dzieci





Jakżeż można żyć, gdy podważona jest tożsamość człowieka wynikająca z – wydawałoby się najbardziej oczywistej, biologicznej sprawy, jaką jest to, że człowiek jest kobietą i mężczyzną? To się kwestionuje w imię obłąkańczych ideologii, które stają się dla wielu obowiązkowe - mówił w niedzielę metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W niedzielę do kalwaryjskiego sanktuarium pielgrzymowały rodziny Archidiecezji Krakowskiej. Wśród ponad stu tysięcy wiernych był prezydent Andrzej Duda.

"Błogosławieństwo Boga spoczywa na kobiecie i mężczyźnie"

Arcybiskup Jędraszewski w homilii powiedział, że "miłość małżeńska musi być budowana na bezgranicznym zaufaniu do Boga, który pomoże w chwilach trudnych".

- Bóg współdziała z tymi, którzy go miłują. Tak się tworzy małżeństwo, rodzina, a z niej naród. W ten sposób spełnia się pierwotne przykazanie, jakie Bóg dał pierwszym rodzicom stwarzając człowieka na swój obraz, jako mężczyznę i niewiastę. Powiedział im: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną - przypomniał.



Metropolita podkreślił, że błogosławieństwo Boga spoczywa na kobiecie i mężczyźnie, którzy jednoczą się, by mieć potomstwo, a w konsekwencji, aby budować swój naród.

Jego zdaniem, współczesna kultura kwestionuje jednak te prawdy w sposób "nierzadko brutalny, agresywny i świętokradczy". - Zaczyna się od negacji Boga. Ale w momencie, gdy już (Boga) nie ma (...) człowiek pozostaje sam, w duchowej pustce - stwierdził.

Jędraszewski o "istocie człowieka"

Duchowny mówił, że w epoce Oświecenia powszechnie kwestionowano Boga. Uważano wówczas, że istota i godność człowieka sprowadza się do rozumu.

- Wiemy, że ten rozum, opierając się tylko na własnych możliwościach, skompromitował się. Najbardziej tragicznie 80 lat temu, kiedy wybuchła II wojna światowa i pociągnęła za sobą ogrom nieszczęść, nienawiści, przemocy i okrucieństwa - podkreślił. Wskazał, że istniały wówczas systemy niszczenia człowieka: niemieckie obozy i radzieckie łagry.

- Rozum się wówczas skompromitował, odrzucając Pana Boga, więc stwierdzono, że nie on, ale ciemne siły w człowieku związane z seksem, to jest istota człowieka. I to głosi się dzisiaj w postaci ideologii gender i ideologii LGBT - ocenił abp Marek Jędraszewski.



Jak podkreślił, ideologie "próbuje się systematycznie wprowadzać w życie całych społeczeństw i narodów poprzez Kartę WHO, Światowej Organizacji Zdrowia".

- W ten sposób próbuje się niszczyć już małe, jeszcze przedszkolne dzieci, odbierając im prostotę spojrzenia i czystość ich oczu. Tę piękną postawę niewinności, która nas starszych tak często wzrusza. To chce się im odebrać i chce się zniszczyć, planując także niszczenie całych społeczeństw i narodów- zauważył.

- Bo jakżeż można żyć, gdy podważona jest tożsamość człowieka wynikająca z tych – wydawałoby się najbardziej oczywistej, biologicznej sprawy, jaką jest to, że człowiek jest kobietą i mężczyzną? To się kwestionuje w imię obłąkańczych ideologii, które stają się dla wielu obowiązkowe - uznał arcybiskup.

Arcybiskup o małżeństwach i rodzinie

Według metropolity małżeństwa, rodziny i narody "mają być pozbawione więzi sięgającej przeszłości, historii ojców".

- A ma to zastąpić rzeczywistość singli w ramach kolejnej ideologii: multi-kulti - powiedział.

Arcybiskup Jędraszewski apelował o powrót do nauczania św. Jana Pawła II.

- Najpierw, jako fundament życia, jest Bóg. Ze związku z Bogiem wynika godność człowieka, a w konsekwencji nadzwyczajna rola, jaką pełnią małżeństwo i rodzina. Na koniec z rodzin, z tradycji zaczerpniętej od poprzedników, którą chcą przekazywać dzieciom i wnukom, wyrasta trwałość i wielkość narodów - podkreślił.



Metropolita, zwracając się do rzeszy pielgrzymów, podkreślił, że naród polski przez tysiąc lat budował się na trwałości sakramentalnej małżeństwa i rodzin.

- Na przekazywaniu tego, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze, co otrzymaliśmy od naszych ojców, a uważamy za skarb, który musimy pomnażać i przekazać tym, którzy przyjdą po nas - powiedział.