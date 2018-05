Oddał mieszkanie uchodźcom, ogrzewał bezdomnych. Arcybiskup Krajewski zostanie kardynałem

Video: Reuters

Papież Franciszek spotkał się z wiernymi w Watykanie

07.05.2018 | Papież Franciszek powiedział w niedzielę wiernym, że miłość do innych "nie może być ograniczona do nadzwyczajnych momentów, lecz musi stać się stałym elementem egzystencji" i obrony życia na każdym etapie. Wezwał też do zwalczania przemocy wobec dzieci.

»