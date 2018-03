"Nie możemy dać się ponieść emocjom". Arcybiskup o relacjach polsko-żydowskich





Istnieje coś, co nas łączy o wiele bardziej ważnego niż to, co nas dzieli - oświadczył arcybiskup Stanisław Gądecki, odnosząc się do relacji polsko-żydowskich. Jak podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski na zakończenie 378. Zebrania Plenarnego KEP, w ostatnich tygodniach relacje te były "napięte", ale "nie możemy dać się ponieść chwilowym emocjom".

- Chcemy przyczynić się do tego, co jest zadaniem Kościoła, czyli do wprowadzania pokoju - podkreślił arcybiskup Gądecki w środę podczas konferencji prasowej.

- Nie możemy dać się ponieść chwilowym emocjom, ponieważ akurat jakiś jeden czy drugi akt powstaje, który ludzi nagle pobudza do takich postaw, które nie należą ani do natury chrześcijaństwa, ani do judaizmu - wskazał.

Jak dodał, episkopat "stara się nawoływać do wzajemnego zaufania i szacunku". - Istnieje stała potrzeba modlitwy w intencji relacji polsko-żydowskich, aby nie zostało zatracone to dobro, które zostało wypracowane wspólnym wysiłkiem ludzi dobrej woli przez ponad 40 lat - powiedział arcybiskup Gądecki.

Wieloletnie działania na rzecz dialogu

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył, że Komitet do spraw Dialogu z Żydami istnieje już od 40 lat. - Tyle tekstów napisano na ten temat, tyle było przedsięwzięć różnego rodzaju i spotkań, w Polsce i za granicą, w związku z działaniami komisji mieszanej watykańsko-żydowskiej i naszego komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem - przypomniał.

- Teraz, gdy dochodzą do nas głosy o nasilaniu się postaw agresywnych, zarówno ze strony Polaków, jak i Żydów - którzy zaczynają się obawiać o swoją bytność w Polsce, albo też zaczynają się wypowiadać bardzo ostro w odniesieniu do Polaków - potrzeba wprowadzania ducha pokoju, który te skrajne postawy stara się mitygować i pokazać, że istnieje coś, co nas łączy o wiele bardziej ważnego niż to, co nas dzieli - tłumaczył arcybiskup.

- To, co łączy, przekracza historię naszego narodu - to jest cała tradycja Pisma Świętego, które jest integralną częścią życia religijnego, tak wspólnoty żydowskiej, jak i życia religijnego Polaków, czy w ogóle chrześcijan - ocenił przewodniczący KEP.

Odwołanie do słów papieża

Arcybiskup Gądecki przypomniał również w tym kontekście słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie do wspólnoty żydowskiej, w których papież mówił o tym, że narody cywilizacji chrześcijańskiej podjęły żmudną pracę wykorzenienia ze swojej mentalności wszelkich niesprawiedliwych uprzedzeń wobec Żydów oraz innych przejawów antysemityzmu.