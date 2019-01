"Jurek Owsiak niezmiennie jest liderem Orkiestry. I będzie liderem Orkiestry"





- Jurek Owsiak jest człowiekiem niezwykle emocjonalnym, głęboko wrażliwym, a Orkiestra jest nim, jego organizmem - tłumaczyła w TVN24 dziennikarka Agata Młynarska. W poniedziałek Owsiak ogłosił rezygnację z szefowania WOŚP. Natychmiast rozpoczęła się spontaniczna akcja #MuremZaOwsiakiem.

W poniedziałek Jerzy Owsiak poinformował, że w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza składa rezygnację z funkcji prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Nie będąc już szefem Fundacji, dalej będę dla niej pracował (...), ale już nie będę podejmował żadnych decyzji - dodał.

Zaraz po ogłoszeniu tej informacji wiele osób zaczęło namawiać Owsiaka do zmiany decyzji. Internauci w swoich wpisach zaczęli używać hashtagu #MuremZaOwsiakiem, bo - jak przypominają - "mieliśmy grać do końca świata i jeden dzień dłużej".

Akcja przekonywania Owsiaka do zmiany decyzji trwa we wtorek przed siedzibą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. Na kartkach przyczepionych do bramy siedziby można przeczytać takie napisy jak: "Jurek zostań i dyryguj Orkiestrą", "Jesteś jej ojcem, bratem i dzieckiem" czy "Jesteś WOŚP potrzebny".

"On niezmiennie jest liderem Orkiestry i będzie liderem Orkiestry"

Rezygnację Jerzego Owsiaka komentowała w rozmowie z TVN24 dziennikarka Agata Młynarska, która wspólnie z nim prowadziła pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 1993 roku. Pytana, czy Owsiak zmieni decyzję, odpowiedziała, że "Jurek jest człowiekiem niezwykle emocjonalnym, a Orkiestra jest nim, jego organizmem". Mówiła, w jaki sposób tragiczna śmierć prezydenta Gdańska mogła wpłynąć na decyzję Owsiaka i jego odczucia. - To jest cios zadany jego dziecku, jego miłości, jego dziełu życia - komentowała.

- On ma prawo do cierpienia, on ma prawo do bycia zmęczonym, on ma prawo być człowiekiem, który jest na krańcu wyczerpania - oceniła. Odniosła się w ten sposób do zarzutów wobec dotychczasowego szefa WOŚP.

- On ma prawo do decyzji, ale nie wiem, czy zmieni zdanie - stwierdziła.

Młynarska mówiła także, iż "nie ma najmniejszych wątpliwości, że on (Jerzy Owsiak - red.) niezmiennie jest liderem Orkiestry i będzie liderem Orkiestry".

