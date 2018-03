Foto: Jakub Włodek / Agencja Gazeta Video: tvn24

Politycy o sprawie zwołania posiedzenia KRS

17.03 | W tym tygodniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. - Skoro prezes Sądu Najwyższego odmawia uczestnictwa w łamaniu prawa, to dziś trzeba zamienić jedną osobę na drugą osobę, żeby ktoś mógł to zebranie zwołać, czysta hochsztaplerka (...), kpina z państwa prawa i myślę, że żadna "Biała księga" partnerom zagranicznym tego rodzaju machinacji nie wytłumaczy - powiedział TVN24 poseł PO Andrzej Halicki.

