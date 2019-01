Prezydenci miast apelują w sprawie pogrzebu Pawła Adamowicza

Prezydenci trzech miast - Warszawy, Sopotu i Gliwic - zaapelowali w środę do przedstawicieli wszystkich samorządów, aby w sobotę, w dniu pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, umożliwili mieszkańcom spotkania w centralnych miejscach miast i zapalenie zniczy.

"Żegnamy Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, wspaniałego człowieka, wielkiego samorządowca, naszego Przyjaciela z Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Apelujemy do włodarzy wszystkich samorządów, aby w czasie sobotnich uroczystości pogrzebowych umożliwili swoim mieszkańcom zebranie się na centralnych placach swoich miast i zapalenie zniczy. W obecnej sytuacji jedynie nasze myśli i wsparcie duchowe są w stanie wesprzeć Rodzinę i mieszkańców Gdańska. Niech ten okres żałoby będzie czasem zadumy, spokoju i zastanowienia" - napisało trzech prezydentów.



Z prezydentami Sopotu i Gliwic apelujemy do gospodarzy miast, aby podczas pogrzebu Pawła Adamowicza dali możliwość spotkania się mieszkańcom w jednym miejscu i wspólnego śledzenia uroczystości. W @warszawa takim miejscem będzie pl. Zamkowy. Zapraszam w sobotę o godzinie 12.00. pic.twitter.com/7wpn6HoEHb — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 16 stycznia 2019

W środę o godzinie 15.30 przed siedzibą Biura Krajowego PO odbył się w tej sprawie briefing prasowy prezydentów: Rafała Trzaskowskiego, Jacka Jaśkowiaka i Jacka Karnowskiego.

Apel prezydentów

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski zaapelował do "wszystkich miast i gmin, by zastanowić się, jak uhonorować zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza". - A także, by pomyśleć o tym, by jego przesłanie o wolności, solidarności, otwartości wprowadzić do szkół - mówił prezydent Sopotu.

- Wielu samorządowców zastanawia się co dalej, i dlatego też wystosowaliśmy dzisiaj apel o to, żeby zastanowić się nad tym, jak godnie, w każdym mieście, w każdej gminie uhonorować naszego przyjaciela, prezydenta Paweł Adamowicza, bo on był jednym z twórców samorządów, nie tylko w Gdańsku, ale i w Polsce - mówił.

Jak zaznaczył, Rada Warszawy podejmie w czwartek, na uroczystej sesji, uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Pawłowi Adamowiczowi.

"To jest taki moment, kiedy wszyscy powinniśmy być razem"

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreślił, że celem inicjatywy jest też, "by każdy samorządowiec zapewnił Polakom możliwość spotkania się w swoim mieście, w swojej miejscowości, na centralnym placu" w sobotę w południe, gdy w Gdańsku będzie się odbywał pogrzeb Pawła Adamowicza.

- By to był taki moment zadumy, by ci wszyscy, którzy nie będą mogli być w Gdańsku, mogli u siebie, we własnej miejscowości o godzinie 12. spotkać się i oddać momentowi zadumy. To jest taki moment, kiedy wszyscy powinniśmy być razem i stąd ten apel do wszystkich samorządowców całej Polski, który dziś wystosowaliśmy wspólnie - powiedział prezydent stolicy.

Uroczystości na placu Zamkowym, będzie telebim

Rafał Trzaskowski poinformował też w sobotę o godzinie 12. na placu Zamkowym zostanie ustawiony ekran umożliwiający mieszkańcom Warszawy obejrzenie transmisji uroczystości pogrzebowych prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Urząd m.st. Warszawy poinformował, że nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie przyznania honorowego obywatelstwa prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi odbędzie się w czwartek o godzinie 17. Wniosek o sesję wystosował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Ratusz informuje, że w dniu nadzwyczajnej sesji rady w Sali Gagarina w Pałacu Kultury i Nauki zostanie wystawiona księga kondolencyjna. Mieszkańcy miasta będą mogli się do niej wpisywać w godz. 16-19. Księga będzie także tego dnia wystawiona w ratuszu przy pl. Bankowym sala 131, do godz. 18.

Trzaskowski: wkrótce decyzja w sprawie kandydata PO w wyborach na prezydenta Gdańska

Trzaskowski został spytany podczas środowej konferencji, czy PO wystawi własnego kandydata w wyborach uzupełniających na prezydenta Gdańska.

- Będzie decyzja zarządu wkrótce w tej sprawie i na pewno przewodniczący (PO - red.) o tym wtedy powiadomi. W tej chwili jest moment refleksji. My stronimy od komentarzy politycznych (...). W sobotę mamy pogrzeb i na pewno przyjdzie też czas, żeby mówić o decyzjach politycznych w kolejnych dniach - powiedział Trzaskowski.

We wtorek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że PiS nie wystawi własnego kandydata w wyborach prezydenta Gdańska. - Wybory prezydenta Gdańska niespełna trzy miesiące temu dały jednoznaczne zwycięstwo śp. Pawłowi Adamowiczowi. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, aby nie wystawiać własnego kandydata w nadchodzących wyborach uzupełniających - powiedział.

Księga kondolencyjna w warszawskim ratuszu. "Gdańsk był jego pasją" We wtorek w... czytaj dalej »

Spocznie w Bazylice Mariackiej

W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w centrum miasta przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie przeszedł operację. W poniedziałek po południu zmarł. Miał 53 lata.

Od czwartku od godziny 17 w Europejskim Centrum Solidarności przez 24 godziny będzie wystawiona trumna prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stamtąd w piątek o godziny 17 wyruszy pochód, który odprowadzi z ECS trumnę prezydenta Adamowicza ulicami miasta do Bazyliki Mariackiej.

Pogrzeb prezydenta Gdańska odbędzie się w sobotę. Adamowicz zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Sobota będzie dniem żałoby narodowej.