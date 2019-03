Pobity polski dziennikarz zamierza wrócić do kraju. "Atak na niego nie był przypadkowy"

Dziennikarz i wieloletni korespondent "Gazety Wyborczej" Tomasz Surdel został brutalnie pobity w Wenezueli przez członków specjalnego oddziału tamtejszej policji. Zastępca redaktora naczelnego dziennika Jarosław Kurski wystosował w tej sprawie apel do polskich władz.

Tomasz Surdel relacjonuje dla "Gazety Wyborczej" wydarzenia w Wenezueli od lutego tego roku. Na przesłanym do redakcji "GW" zdjęciu ma zakrwawioną i spuchniętą twarz, rozbity nos i sine wargi.

"Atak na niego nie jest przypadkowy"

- Wielokrotnie ambasada Wenezueli zwracała się do nas z prośbą, żeby mitygować naszego dziennikarza i kwestionowała jego korespondencję. Atak na niego nie jest więc przypadkowy - ocenił Jarosław Kurski.



Jak relacjonował, korespondent "GW" został zatrzymany przez tak zwane szwadrony śmierci - policję, która sprzyja prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro.



- Poproszono go (Surdela) o dokumenty, stwierdzono jego tożsamość, więc chodziło o niego. A kiedy się przekonano, że to on, nałożono mu worek na głowę, pobito go kolbami karabinów, a nawet pozorowano próbę egzekucji - opowiadał Kurski.

Jak dodał, Surdel został pobity do tego stopnia, że nie był w stanie mówić. - Wezwał pomoc, w tej chwili jest pod opieką lekarzy. Zamierza wrócić do Polski - przekazał zastępca redaktora naczelnego dziennika.



Police in #Venezuela brutally beat #Poland journalist Tomasz Surdel, correspondent for @gazeta_wyborcza. IPI condemns horrific assault and demands those responsible be held to account. @JaroslawKurski@romanimielski@Bart_Wielinski@PolandMFAhttps://t.co/bDAcROVv8cpic.twitter.com/luc28GzF03 — IPI (@globalfreemedia) 15 marca 2019

Apel do polskich władz

W imieniu "Gazety Wyborczej" Kurski wystosował apel do polskich władz konsularnych i do polskiej służby dyplomatycznej, by podjęto "odpowiednie działania, które będą miały na celu ochronę nie tylko polskich obywateli, ale polskich dziennikarzy wykonujących swoje zadania".



Wenezuela od kilku lat pogrążona jest w kryzysie gospodarczym i społecznym. Prezydent Nicolas Maduro oskarżany jest o doprowadzenie bogatego w surowce kraju do ruiny gospodarczej.



W tym tygodniu wenezuelski parlament, w którym rządzi opozycja uchwalił dekret o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie całego kraju. Ma to pozwolić Wenezueli stawić czoło sytuacji spowodowanej awarią elektryczną, która od czwartku paraliżuje kraj. Nie działa transport, dystrybucja wody i telekomunikacja. Z powodu braku dostaw prądu w szpitalach zmarło co najmniej piętnaście osób.