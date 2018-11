Emerytowani generałowie apelują: nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI



W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się z trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo – Rzeczpospolitą Polską. Szczególna koniunktura międzynarodowa po I wojnie światowej, rozpad trzech państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o fenomenie Niepodległości.



Z trzech wrogich armii, obcych porządków prawnych i obyczajów, z wojen o granice, powstań, z "cudu nad Wisłą", który nie wynikał z sił nadprzyrodzonych lecz był efektem jedności narodu – powstał jeden organizm państwowy. Ustanowiono polski porządek prawny, jednolite wojsko polskie, polską policję, wymiar sprawiedliwości, administrację i szkolnictwo, powstała polska narodowa świadomość i jedność terytorialna.



Dwadzieścia lat niepodległości scementowało nas na długo. Nawet II wojna światowa i ludobójstwo na obywatelach polskich nie zniszczyło dorobku niepodległości. Po II wojnie światowej zostaliśmy oddani w strefę wpływów naszego wschodniego sąsiada, ale pomimo tego odbudowano kraj z ruin, zlikwidowano analfabetyzm, wdrożono wiele działań rozwijających naszą Ojczyznę. Jednak Polacy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o pełnej niezależności.



Ogromna wola i determinacja Polaków, bankructwo idei komunizmu oraz wsparcie demokratycznego świata pozwoliły ponownie odzyskać całkowitą suwerenność i odbudować niepodległe państwo.



I znowu jak przed laty, z różnych życiorysów, doświadczeń, często zwaśnionych obozów politycznych, ale zaangażowanych we wspólny cel powstała Polska Niepodległa.



Rzeczpospolita Polska to państwo bezpieczne militarnie i politycznie, bronione międzynarodowymi sojuszami i zbiorową odpowiedzialnością oraz wolą jego obywateli. Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków. I tych urodzonych, tworzących Ją przed 1989 rokiem i tych po 1990 roku.



Odbudowana III RP i ostatnie dwudziestoośmiolecie to najlepszy okres w historii Polski od ponad 300 lat.



Żyjemy w pokoju, w bezpiecznych granicach w ramach wspólnoty Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nikt kto myśli po polsku nie może zaprzeczyć, że nasza obecność w NATO i UE to fundamenty polskiej niepodległości.



Osiągnęliśmy tak wiele bo mieliśmy wspólne cele, wspólne priorytety. Przez 28 lat, mimo zmian rządów mieliśmy stabilną politykę zagraniczną, jednolitą armię, administrację, służby specjalne, rozwijaliśmy samorządność i przedsiębiorczość - budowaliśmy silną Polskę jako demokratyczne państwo prawa.



Nikt kto służył i pracował uczciwie nie może być wykluczony z polskości, nie wolno mu odmawiać patriotyzmu. Nie wolno dzielić obywateli na różne "sorty". Polacy nie składają się z plemion. Obywatele Polski to Wspólnota.



Nie pozwólmy zniweczyć dorobku Polski. Nie zgadzajmy się na naruszanie praw gwarantowanych w naszej Konstytucji.



Na żołnierzach, oficerach Wojska Polskiego i innych polskich formacjach mundurowych, na pracownikach polskiej administracji, na nas spoczywa odpowiedzialność za państwo i jego niepodległość.



Dzisiaj zwracamy się w szczególności do oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, służb specjalnych i oficerów innych formacji mundurowych, jako wasi byli dowódcy i przełożeni - nie dajmy zaprzepaścić osiągnięć III RP, nie dzielmy Polaków, nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości.



Nie zgadzajmy się na unieważnienie naszych życiorysów, wielu lat ciężkiej służby dla zapewnienia bezpieczeństwa i obronności naszej Ojczyzny.



Pamiętajmy ciągle aktualne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego – "Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości".