"Zamierzam podjąć kroki prawne". Oświadczenie i decyzja sędziego Dudzicza

Mając na względzie wizerunek Krajowej Rady Sądownictwa, oświadczam, że do czasu wyjaśnienia sprawy nie będę występował w charakterze zastępcy rzecznika prasowego oraz zawieszę w tym zakresie wszelką aktywność - oświadczył sędzia Jarosław Dudzicz, który według doniesień mediów miał w internecie zamieszczać antysemickie wpisy. Zapowiedział, że podejmie "kroki prawne" w celu ochrony swoich "dóbr osobistych".

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", pod koniec sierpnia 2015 roku na forum internetowym "Dziennika Gazety Prawnej" pod artykułem o roszczeniach, które wobec poszukiwanego "złotego pociągu" miał zgłaszać Światowy Kongres Żydów, internauta podpisany pseudonimem "jorry123" napisał: "Podły, parszywy naród, nic im się nie należy...".

Doniesienie w tej sprawie do prokuratury złożyła mieszkanka Wrocławia. Jak napisała "Wyborcza", śledczy ustalili, że za pseudonimem kryje się Jarosław Dudzicz, wówczas sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, a obecnie członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa i jej wicerzecznik prasowy.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik przekazała gazecie, że śledztwo w tej sprawie "zostało wszczęte niezwłocznie po wpłynięciu zawiadomienia", a "prokuratorzy zlecili ocenę wpisu kilku biegłym, między innymi z zakresu politologii, językoznawstwa i komunikacji społecznej".

Sprawa Dudzicza przed nową KRS

W poniedziałek o godzinie 11 rozpoczęło się w posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie doniesień dotyczących sędziego Dudzicza. Po zakończeniu obrad, przed godziną 12.30, z dziennikarzami rozmawiał rzecznik prasowy Rady sędzia Maciej Mitera.

Poinformował, że sędzia Dudzicz złożył oświadczenie, z którego wynika, że zawiesza swoją działalność jako wicerzecznik Rady.

"Rzecz absolutnie nie do zaakceptowania, żeby taka osoba pozostawała sędzią" - To są... czytaj dalej » "W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi informacji o moim rzekomym udziale w internetowych wypowiedziach, które - jak zostało przedstawione - mogą nosić cechy antysemityzmu, wyrażam z tego powodu stanowczy sprzeciw i ubolewanie. Mając na względzie wizerunek Krajowej Rady Sądownictwa, oświadczam, że do czasu wyjaśnienia sprawy nie będę występował w jej imieniu w charakterze zastępcy rzecznika prasowego oraz zawieszę w tym zakresie wszelką aktywność. Informuję jednocześnie, że zamierzam podjąć kroki prawne zmierzające do ochrony moich dóbr osobistych, naruszonych przez informacje medialne" - głosi oświadczenie Dudzicza.

Mitera zaznaczał jednak, że nie ma prawnej możliwości odwołania sędziego Dudzicza z funkcji członka Krajowej Rady Sądownictwa.

Rzecznik przekazał też, że prezydium KRS "zobowiązało przewodniczącego Leszka Mazura, aby zwrócił się do prokuratora krajowego o przedstawienie radzie informacji dotyczących postępowania w sprawie udostępniania antysemickich treści w internecie, w którym występuje sędzia Jarosław Dudzicz".

Sprawę antysemickich wpisów wyjaśnia rzecznik dyscyplinarny

Również w poniedziałek rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab poinformował w komunikacie, że w związku z publikacją "Gazety Wyborczej" zarządził podjęcie wstępnych czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia, czy "zachowanie sędziego stanowiło o wyczerpaniu znamion przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 par. 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu o znamionach występku z art. 257 Kk".

Artykuł 107. Prawa o ustroju sądów powszechnych:

§ 1. Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie.

Artykuł 257. Kodeksu karnego:

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.