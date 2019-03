"Tego typu ohydne treści nie będą w polskim Sejmie eksponowane"

To, co jest dostarczane do parlamentu, może zostać poddane weryfikacji, by uniknąć tego typu historii - podkreślił dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu, Andrzej Grzegrzółka, odnosząc się do znalezionego w sejmowym kiosku tygodnika piszącego między innymi, "jak rozpoznać Żyda". Politycy byli zgodni w ocenie tej sprawy. Jan Mosiński (PiS) nazwał ją "skandalem", Borys Budka (PO) zaapelował do marszałka Sejmu o "jak najszybsze" usunięcie tego typu materiałów w terenu Sejmu".

Podczas środowej konferencji prasowej Michał Kamiński (Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów) pokazał jeden z tygodników dostępnych w sejmowym kiosku. Na okładce widniało tam między innymi sformułowanie "Jak rozpoznać Żyda".

"Nazwiska, cechy antropologiczne, sposób wysławiania się, prezencja, cechy charakteru, metody działania, działanie dezinformacyjne. Jak ich zwyciężyć? Tak dalej być nie może!" - pisała gazeta.

Ewentualna odpowiedzialność karna

Do tej sytuacji odniósł się w czwartek dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu, Andrzej Grzegrzółka. Poinformował, że zostało wysłane oficjalne pismo do kolportera w tej sprawie.

Magdziak-Miszewska: polski antysemityzm silniejszy niż izraelski antypolonizm Polska przez 30... czytaj dalej » - Kancelaria Sejmu wnioskuje do przedstawiciela kolportera, czyli do "Ruchu", o to, aby ten tytuł wyłączyć z prasy, która jest przeznaczona dla parlamentu. Co więcej, Kancelaria Sejmu będzie wnioskowała o przedstawienie wszystkich tytułów, które są teraz dostarczone na Wiejską tak, by tego typu historie się nie powtórzyły - mówił.

- Nie możemy ingerować w to, co jest wydawane przez konkretne dzienniki, tygodniki, miesięczniki, ale już to, co jest dostarczone do parlamentu, może zostać poddane pewnej weryfikacji tak, by uniknąć tego typu historii - podkreślił Grzegrzółka.

Komentując znalezienie w sejmowym kiosku przez posła Kamińskiego tygodnika z antysemickimi treściami, Jan Mosiński z PiS stwierdził, że "to jest skandal, to w ogóle nie powinno mieć miejsca". - Mam nadzieję, że ten nakład zostanie w ogóle wycofany z obiegu publicznego, bo tego typu haniebne instrukcje w ogóle nie powinny mieć miejsca w żadnym piśmie - ocenił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Jan Mosiński: to jest skandal

Michał Kamiński zaznaczył, że cieszy się, iż na skutek jego interwencji "władze zareagowały i tego typu ohydne treści nie będą w polskim Sejmie eksponowane". Jak dodał, "inną kwestią jest ewentualna odpowiedzialność karna za samo publikowanie tego typu rasistowskich treści".

Budka: trzeba usunąć tego typu materiały

Borys Budka z PO stwierdził, że "przede wszystkim należy poprosić o usunięcie tego typu materiałów".

- Ostatnio marszałek Sejmu zajmuje się nawet doborem koloru kwiatów, które mają być w gabinecie jego i wicemarszałków, więc nie wyobrażam sobie żeby nie potrafił rozwiązać tak prostej spawy - komentował poseł Platformy Obywatelskiej.

Jak mówił, "od tego jest marszałek Sejmu, aby poprzez swoich współpracowników doprowadzić jak najszybciej do usunięcia tego typu materiałów z terenu Sejmu, a później polska prokuratura powinna się zająć tym, czy nie doszło do naruszenia prawa, czy nie została przekroczona granica wolności słowa".

Oglądaj Wideo: tvn24 Politycy opozycji o tygodniku z antysemickimi treściami