Video: tvn24

Morawiecki: nasi bracia i siostry pochodzenia żydowskiego...

07.03.| nawiązywał do wystawy przygotowanej przez Muzeum POLIN zatytułowanej "Obcy w domu". Jak mówił, chciałby zakwestionować wszystko, co znajduje się w tytule tej wystawy: "i obcy, i w domu". - Obcy to dlatego, że ci ludzie, nasi bracia i siostry pochodzenia żydowskiego nie byli obcy, byli w domu, byli swoi - podkreślił. - W wielu wspomnieniach pojawia się, że oni byli czasami inni, byli postrzegani jako inni, ale byli swoi - oświadczył premier. - Gdyby nie byli swoi, to nie mogliby być tutaj przez 800 lat, w pokoju rozwijać (się), tworzyć, pracować, handlować na polskiej ziemi. Oni nie byli obcy. To byli swoi ludzie, to byli nasi obywatele. Nasi obywatele, którzy cudownie i ze wsparciem Polaków, bo nie można było bez wsparcia Polaków przetrwać II wojny światowej - dodał Morawiecki

