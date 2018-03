Macierewicz: obowiązkowa służba wojskowa powinna zostać przywrócona jak najszybciej





»

Zdaniem Antoniego Macierewicza zasadnicza służba wojskowa powróci w Polsce. Były minister obrony narodowej chciałby, żeby wydarzyło się to w ciągu roku.

- Obowiązkowa służba wojskowa powinna zostać przywrócona jak najszybciej. Wszystkie państwa świadome zagrożenia - nawet pacyfistyczna Szwecja - przywracają, bądź wprowadzają zasadniczą służbę wojskową. My robimy to kolejnymi krokami. Może tak trzeba ze względu na to, że "zielona wyspa" Donalda Tuska składała się m.in. z rozbudzenia wśród młodzieży strachu i niechęci do służby wojskowej, bazującej jeszcze na powszechnej niechęci z czasów komunistycznych - podkreślił Macierewicz podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Torunia w Centrum Dialogu.

Ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa Tegoroczna... czytaj dalej » Jak zaznaczył, teraz są inne czasy, a wojsko nie jest dziś narzędziem sowieckim, narzędziem niszczenia ludzi, a szansą na wielki skok cywilizacyjny tych osób, które w nim są, a także na budowę własnej osobowości i służbę narodowi oraz może być wielką przygodą osobistą.



- Budujemy nie tylko Wojska Obrony Terytorialnej, Legię Akademicką, ale również budujemy powrót wychowania wojskowego do szkół. Chcemy, żeby ludzie na powrót zapoznali się z wojskiem, jako prawdziwą, wielką wartością. Efektem tego ma być zaproponowanie powrotu do obowiązkowej służby wojskowej, bo ona jest państwu i narodowi konieczna - wyjaśnił.



Dopytywany przez uczestnika spotkania w jakim okresie powinno się to wydarzyć ocenił, że w ciągu najbliższego roku.