Macierewicz odpowiada na zarzut ujawnienia tajemnicy wojskowej

Jest odpowiedź MON w sprawie słów Antoniego Macierewicza

19.02| - To są informacje wrażliwe, to jest najbardziej wrażliwa sfera funkcjonowania państwa - bezpieczeństwo narodowe, stan pocisków kierowanych. W tej sytuacji przygotowuje zawiadomienie. T zawiadomienie do prokuratury zostanie złożone i będę oczekiwał od prokuratury podjęcia odpowiednich czynności wyjaśniających i pociągnięcia Antoniego Macierewicza do odpowiedzialności - zapowiedział Krzysztof Brejza.

