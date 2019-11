"Ma pan kolejną okazję być prezydentem nie tylko jednej opcji politycznej"

Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zaapelowali do Andrzeja Dudy o zmianę decyzji w sprawie marszałka seniora Sejmu. Prezydent zdecydował we wtorek, że wyznaczy na to stanowisko Antoniego Macierewicza. Posłowie KO zarzucili mu destrukcyjną politykę kadrową w Ministerstwie Obrony Narodowej i zbijanie "kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim". Parlamentarzyści Lewicy w liście do prezydenta zwrócili się o wskazanie innej osoby, która objęłaby tę funkcję.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek na marszałka seniora Sejmu wyznaczył Antoniego Macierewicza.

- Chciałbym zaapelować do prezydenta Dudy już nie tylko jako do polityka, ale zwrócić mu uwagę na niegodziwości, które są dziełem Antoniego Macierewicza jako ministra obrony - zwrócił uwagę wiceprzewodniczący Platformy Tomasz Siemoniak podczas konferencji w Sejmie.

Siemoniak przypomniał, że "bardzo wyraźny był konflikt Andrzeja Dudy z (byłym - red.) ministrem obrony". - (Prezydent - red.) zaprzecza tej swojej ocenie i podejmuje decyzję w naszym przekonaniu złą (...) dla polskiego parlamentaryzmu - ocenił.

Wiceprzewodniczący Platformy przypomniał wypowiedź prezydenta z listopada 2017 roku, który zapytany przez przechodnia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie o swoje relacje z Macierewiczem odpowiedział: "Musi (Macierewicz - red.) sobie parę rzeczy przemyśleć. Jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko".

- Czy pan chce, żeby majestat Rzeczypospolitej w Sejmie jako marszałek senior reprezentował ktoś, kto działa ubeckimi metodami? Panie prezydencie, prosimy, apelujemy, wzywamy pana do zmiany tej decyzji - zwrócił się Siemoniak do Dudy.

"Jest jeszcze czas"

Marcin Kierwiński zarzucił Macierewiczowi "budowanie kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim", "kopanie głębokich rowów pomiędzy Polakami" i "rozdrapywanie ran rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, aby budować swoją pozycję w polityce".

Jak ocenił, "lista kłamstw (Macierewicza - red.) jest bardzo długa, ale wśród tych kłamstw jest największe kłamstwo ostatnich lat: to kwestia katastrofy smoleńskiej". - Antoni Macierewicz powinien rozliczyć się ze swoich ostatnich lat w polityce: z podkomisji smoleńskiej, z zespołu smoleńskiego i z tego, w jaki sposób podzielił Polaków - mówił.

- Panie prezydencie, ma pan kolejną okazję być prezydentem nie tylko jednej opcji politycznej, ale prezydentem wszystkich Polaków. Do tego wymagana jest zmiana tej decyzji. Nie może być tak, że człowiek, który w ostatnich latach szkodzi jedynie polskiej racji stanu, dziś nominowany jest do funkcji marszałka - dodał.

- Jest jeszcze czas, żeby zmienić tę złą i szkodliwą decyzję - zaapelował.

"Lista przewin"

Joanna Kluzik-Rostkowska wskazała, że w imieniu posłów Koalicji Obywatelskiej wysyłają do prezydenta Dudy w tej sprawie list.

Decyzja prezydenta, to "decyzja, która obraża nas wszystkich" - oceniła. - Tych, którzy zarówno politykę, jak i parlament traktują poważnie - podkreśliła.

- W tym liście jest lista przewin Antoniego Macierewicza, to nie są wszystkie przewiny, bo to musiałby być gruba księga, tam są te najpoważniejsze. Mam nadzieję, że pan prezydent nie chciał obrazić nas wszystkich tą nominacją, natomiast przyznaję uczciwie: czujemy się z tym bardzo źle - zaznaczyła.

Lewica apeluje do prezydenta

Lewica na spotkaniu w środę przyjęła stanowisko, które zostało w czwartek o godzinie 10 przekazane do Kancelarii Prezydenta.

"My, przedstawicielki i przedstawiciele klubu parlamentarnego Lewicy, zwracamy się do Pana z apelem o cofnięcie Pańskiej decyzji w sprawie powołania posła Antoniego Macierewicza na funkcję Marszałka Seniora" - napisali w liście parlamentarzyści Lewicy. Podkreślili, że swój apel kierują "mając na względzie poszanowanie godności Sejmu, jego powagi i majestatu oraz tradycji polskiego parlamentaryzmu".

"Jako reprezentanci społeczeństwa uważamy, że tytuł Marszałka Seniora przysługuje osobom o nieposzlakowanej opinii i takim samym dorobku parlamentarnym. Dlatego nie możemy zgodzić się na to, by tę symboliczną funkcję sprawował poseł Antoni Macierewicz" - podkreślili autorzy listu.

"Jest znany z używania języka wykluczającego"

Uzasadnili, że Macierewicz jest znany "z używania języka wykluczającego i dzielącego naszą wspólnotę oraz działań na szkodę debaty publicznej i mechanizmów demokratycznych w Polsce".

"Jako Minister Obrony Narodowej odpowiedzialny jest (był - red.) między innymi za nadużycia w polskiej armii i brak szacunku i uznania dla dowództwa oraz samego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, o czym sam Pan niejednokrotnie wspominał" - napisali przedstawiciele Lewicy.

Ponadto - stwierdzili - Macierewicz "jako przewodniczący Zespołu Parlamentarnego do spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku oraz twórca Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem, był autorem licznych szkodliwych i dzielący społeczeństwo kłamstw na temat przyczyn oraz przebiegu katastrofy w Smoleńsku oraz za marnotrawstwo środków publicznych w ramach działań tejże Podkomisji".

Przedstawiciele Lewicy zwrócili się do prezydenta o wskazanie innej osoby do sprawowania tej funkcji marszałka seniora. "Lewica z szacunkiem podchodzi do urzędu Prezydenta i jego prerogatyw, także w kwestii wskazywania Marszałka Seniora, dlatego nie proponujemy innego kandydata. Wybór odpowiedniej osoby pozostawiamy Panu Prezydentowi" - napisali politycy Lewicy.