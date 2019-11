"Ta kandydatura pokazuje prawdziwe oblicze PiS-u"

Antoni Macierewicz jest jednym z najstarszych posłów w Sejmie, osobą, która ma piękną kartę historyczną, osobą doświadczoną, wieloletnim parlamentarzystą - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł elekt Jan Kanthak (Solidarna Polska) o nowo wybranym marszałku seniorze Sejmu. - Nie od dziś wiemy, że Andrzej Duda nie jest samodzielnym politykiem, jest pionkiem w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Możliwe, że po prostu został zmuszony do zaprezentowania tej kontrowersyjnej kandydatury - oceniła z kolei poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO).

We wtorek rzecznik prezydenta przedstawił oficjalną informacje dotyczącą decyzji Andrzeja Dudy w sprawie powołania marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Poinformował, że będą nimi, w Sejmie Antoni Macierewicz, a w Senacie Barbara Borys-Damięcka.

"Osoba, która ma piękną kartę historyczną"

Do tej decyzji prezydenta odnieśli się goście "Faktów po Faktach" w TVN24 poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO) i poseł elekt Jan Kanthak (Solidarna Polska).

Kanthak pytany, czy podoba mu się wybór Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu, odparł: - Zdecydowanie tak. Uważam, że jest jednym z najstarszych posłów w Sejmie, osobą, która ma piękną kartę historyczną, osobą doświadczoną, wieloletnim parlamentarzystą.

Na uwagę, że prezydent kiedyś powiedział o Antonim Macierewiczu: "jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko", Jan Kanthak ocenił, że "to jest wypowiedź wyrwana z kontekstu".

- Stanowisko ministra obrony narodowej i prezydenta trochę się pokrywa, bo to są podobne kompetencje - dodał.

Zapytany, czy prezydent mógł dostać propozycję nie do odrzucenia, odparł: - Dlaczego od razu pani tak zakłada. Ja nie jestem rzecznika prezydenta, więc mi trudno powiedzieć, ale podoba mi się, że docenił cały kapitał, całą kartę historyczną, którą ma Antoni Macierewicz. To jest naprawdę odpowiednia osoba, która została powołana.

- Mamy marszałka seniora Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości, a w Senacie mamy marszałka seniora związanego z opozycją. Równowaga - skomentował.

"Andrzej Duda jest pionkiem w rękach Jarosława Kaczyńskiego"

Kamila Gasiuk-Pihowicz zwróciła uwagę, że w Senacie "nie było innego pola manewru", jeśli chodzi o wybór marszałka seniora.

W przypadku Sejmu pierwsze posiedzenie nowej kadencji otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów, nie musi to być najstarszy poseł. Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego, a także wybór marszałka Sejmu, który następnie obejmuje przewodnictwo obrad.

Pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji otwiera prezydent i powołuje na marszałka seniora najstarszego wiekiem senatora. Jeśli nie ma możliwości, by prezydent otworzył posiedzenie, robi to marszałek senior. Marszałek senior odbiera ślubowanie senatorskie i przeprowadza wybór marszałka Senatu, który następnie przejmuje przewodnictwo obrad.

- Trzeba powiedzieć jednoznacznie, że ta kandydatura pokazuje prawdziwe oblicze PiS-u - oceniła Gasiuk-Pihowicz.

- Nie od dziś wiemy, że Andrzej Duda nie jest samodzielnym politykiem, jest pionkiem w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Możliwe, że po prostu został zmuszony do zaprezentowania tej kontrowersyjnej kandydatury - dodała.

Jej zdaniem, "to jest bardzo ryzykowne posunięcie, zwłaszcza przed wyborami prezydenckimi". - Zaprezentowano kandydaturę człowieka, który katastrofę lotniczą, w której zginęło 96 ludzi, próbował wyjaśniać w jakiś pseudokomisjach smoleńskich, pokazując eksperymenty na puszkach i parówkach. To jest kandydatura człowieka, który wprowadził chaos w polskiej armii, który przeprowadził czystkę w polskiej armii, który doprowadził do zerwania kontraktów na Caracale - wymieniała.

- Ta kandydatura jest szkodliwa z punktu widzenia polskiego parlamentaryzmu, bo ten polski parlament po prostu ośmiesza - oceniła posłanka.