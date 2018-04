Odszedł członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej





Antoni Kolek złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Fundacja poinformowała o tym na Twitterze.

Polska Fundacja Narodowa zatrudniła agencję PR. "Przepompownia publicznych pieniędzy" - Spółki skarbu... czytaj dalej » Jak ogłosiła Polska Fundacja Narodowa, "pan Antoni Kolek uznał, że ze względu na formułowane publiczne zarzuty pod adresem jego osoby, nie chce narażać wizerunku PFN na kolejne ataki ze strony mediów".

W czwartek "Fakt" napisał, że od lutego 2016 roku do sierpnia 2017 roku Kolek był dyrektorem gabinetu prezesa ZUS. Według informacji tabloidu został zwolniony dyscyplinarnie.

"Fakt" podał, że "prokuratura prowadzi śledztwo, w którym Kolek może być podejrzanym o wykradanie tajnych danych z ZUS".

Z informacji, do których dotarł tabloid, wynika, że we wrześniu 2017 roku do Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz wpłynęło zawiadomienie od członka zarządu ZUS i dotyczyło ono "popełnienia przestępstwa polegającego na nieuprawnionym wejściu w posiadanie plików elektronicznych zawierających dane objęte tajemnicą ZUS. A następnie przesłanie tych danych na prywatną pocztę e-mail w kilkunastu plikach zawartych w kolejno wysłanych wiadomościach".



