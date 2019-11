Głosy Lewicy kluczowe dla projektu PiS. Podjęli "jednogłośną decyzję"

Podjęliśmy decyzję w sprawie projektu ustawy likwidującej limit 30-krotności składki ZUS - przekazała po trwających trzy godziny obradach klubu Anna Maria Żukowska. Rzeczniczka Lewicy nie chciała jednak zdradzić szczegółów stanowiska do momentu głosowania.

W środę posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 roku górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – tak zwanej 30-krotności ZUS.

Borowski o 30-krotności ZUS: autorzy ustawy widzą jej ryzyko i nie wiedzą, jak temu zapobiec Jeżeli się chce,... czytaj dalej » Według autorów projektu, ma to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Przeciwne takiemu rozwiązaniu jest Porozumienie Jarosława Gowina - koalicjant PiS w Zjednoczonej Prawicy.

Kluczowe stanowisko

PiS wobec sprzeciwu Porozumienia (ma 18 z 235 mandatów Zjednoczonej Prawicy) nie będzie dysponował większością potrzebną do przegłosowania projektu, bo ta wynosi w Sejmie - przy 100-procentowej frekwencji - 231 głosów. Dlatego stanowisko Lewicy mającej 49 posłów będzie kluczowe.

W poniedziałek wieczorem w Sejmie zebrał się właśnie klub Lewicy i - jak poinformowano - posłowie wypracowali wspólne stanowisko w sprawie projektu dotyczącego likwidacji limitu 30-krotności składek ZUS.

- Klub Lewicy decyzję podjął wspólną, będzie miał wspólne stanowisko. Ta decyzja zapadła jednogłośnie, natomiast nie chcemy dawać naszym przeciwnikom politycznym oręża w dłoń jeszcze przed tym kluczowym głosowaniem - ogłosiła na briefingu rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska.

- Nie zdradzimy szczegółów naszego stanowiska, natomiast mogę powiedzieć, że będzie to wspólne stanowisko klubu – dodała. Dopytywana, do kiedy Lewica nie zdradzi swojego stanowiska, Żukowska odpowiedziała, że do momentu głosowania.

Na pytanie, czy będzie obowiązywała dyscyplina klubowa w sprawie 30-krotności, rzeczniczka przyznała, że nie może tego powiedzieć. - To zdradzimy w głosowaniach - zaznaczyła.

"30-krotność to jest projekt lewicowy"

W poniedziałek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że Lewica ma przekonanie, że sama powinna zaprezentować takie elementy, na których jej zależy w tym projekcie.

Śmiszek: będziemy dbali o interes Polaków, ale nie kosztem zawalenia gospodarki Po prostu nie ma... czytaj dalej » - Żeby to była cała strategia myślenia o przyszłości emerytów w Polsce, czyli o minimalnym wynagrodzeniu dla emeryta, obywatelskiej emeryturze, o tym, jak ograniczyć, żeby w Polsce emerytury na poziomie 50, 80, 100 tysięcy (złotych - red.) nie było, to wszystko przed nami, ale w rozumieniu potrzeby konsultacji, współpracy, a nie szybkiego podejmowania decyzji - powiedział.

Krzysztof Gawkowski pytany, czy Lewica będzie głosowała za, czy przeciw projektowi PiS, odpowiedział, że Lewica "wróciła do Sejmu po to, żeby być opozycją merytoryczną, a nie opozycją totalną".

- Ani PiS, ani Platforma nie będą nas zmuszały do głosowania, dlatego że musimy stać po jakiejś stronie sporu – zwrócił uwagę. - My stoimy po stronie obywatela. My stoimy po stronie ludzi, którzy mają dziś kiepskie emerytury poniżej 1000 złotych. Jeżeli ktoś będzie uwzględniał te propozycje, będziemy za. Jeżeli nie, będziemy przeciw - podkreślił.

Dopytywany, czy w Lewicy podczas głosowań w Sejmie będzie jedność w sprawie 30-krotności, Krzysztof Gawkowski powiedział, że ma poczucie, iż klub w tej sprawie jest jednoznaczny.

- Od początku mówimy bardzo jasno: 30-krotność to jest projekt lewicowy, ale bez odpowiednich poprawek nie do przyjęcia dla Lewicy - stwierdził.

"Projekt co do zasady ma słuszną ideę"

Wiceprzewodnicząca klubu Marcelina Zawisza (Lewica Razem) podkreśliła, że dla niej ważne jest to, aby Lewica nie odrzuciła projektu w pierwszym czytaniu. - Żebyśmy mieli szansę popracować nad tym projektem, ponieważ on co do zasady ma słuszną ideę - zaznaczyła.

- Zgadzam się absolutnie z tym, że trzeba znieść 30-krotność, ale widzę też bardzo duże wady tego projektu, między innymi oczywiście tryb zgłoszenia, brak konsultacji społecznych, niekonsultowanie tego z Radą Dialogu Społecznego, ze związkami zawodowymi, pracodawcami, ekspertami, ekspertkami - dodała posłanka.

Projektem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych Sejm zajmie się we wtorek wieczorem.