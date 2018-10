"Jesteśmy bombardowani seksem z każdej strony, a nie możemy o nim naturalnie porozmawiać"





Problem jest taki, że w szkole wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzone przez katechetkę albo księdza i staje się kolejną lekcją religii - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 Anja Rubik, modelka i autorka książki "#sexedpl" o edukacji seksualnej. Wskazywała też, że seks "powinien być obecny w szkole", bo "dotyczy każdej osoby na planecie".

Anja Rubik stwierdziła, że w seksualnym edukowaniu dzieci "rodzice często nie pomagają". - Nie przeszli własnej edukacji seksualnej i czują się niekomfortowo, kiedy o tym mówią - wskazywała modelka.



"Heteroseksualizm jest tylko opcją. Kochajmy, kogo chcemy" Są kobiety, które... czytaj dalej » Podkreślała też, że "jeżeli ktoś jest aktywny seksualnie, to nie oznacza, że przeszedł edukację seksualną".

"Przekazuje się więcej mylnych informacji niż prawdziwych"

Jak dodała, młodzi ludzie w Polsce "nie mają wiedzy ani o antykoncepcji, ani o tym jak się zabezpieczyć przed infekcjami". - Wiedzą troszeczkę o prezerwatywach, hormonach i na tym zazwyczaj koniec - dodała.

Mówiła też, że nastolatkowie wiedzę o seksie czerpią "niestety nie ze szkoły". - Nasz program jest fatalny. Przekazuje się więcej mylnych informacji niż prawdziwych, a w domu seks jest tematem tabu - mówiła.

Dodała, że młodzież bierze wiedzę też z internetu. - A tam jest wszystko, też mnóstwo błędnych informacji - podkreśliła.



Seks bez tabu. Anja Rubik otwiera szkołę edukacji seksualnej Z Anją Rubik o... czytaj dalej » - Problem jest taki, że w szkole wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzone przez katechetkę albo księdza i staje się kolejną lekcją religii - wskazywała modelka.



Podkreślała, że "seks dotyczy każdej osoby na tej planecie, ma ogromny wpływ na związki, które tworzymy, tolerancję, samopoczucie". - To jest coś, co powinno być mocno obecne w szkole - stwierdziła.

"Żyjemy w czasach absurdalnych"

Mówiła też, że w odróżnieniu od Polski, "w większości krajów Unii Europejskiej jest bardzo solidna edukacja seksualna".

- Żyjemy w czasach absurdalnych. Jesteśmy bombardowani seksem z każdej strony: z telewizji, muzyki, mody, reklam, a nie możemy o nim w naturalny i piękny sposób porozmawiać - podkreśliła.