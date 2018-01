"Szanując cenny czas Pani Minister, jestem jednak zmuszona odmówić przyjęcia zaproszenia w zaproponowanej formule. Jak już wcześniej wspomniałam, doskonale znam podstawy programowe przedmiotu 'Wychowanie do życia w rodzinie'" - napisała w piątek Anja Rubik w mediach społecznościowych, odpowiadając na zaproszenie minister edukacji.

Jedna z najsłynniejszych polskich top modelek i inicjatorka akcji edukacyjnej #sexedpl Anja Rubik opublikowała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie z prowadzonej przez siebie akcji. W opisie zamieściła zaproszenie, jakie otrzymała w imieniu Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej oraz swoją odpowiedź na to pismo.

"Razem przeczytamy rozporządzenie"

Minister edukacji zaprosiła Rubik na spotkanie jeszcze w listopadzie. Tak w radiu RMF FM zachęcała modelkę do wspólnego zapoznania się z programem nauczania:

"Mamy rząd, który próbuje przeprowadzić rewolucję moralną" Jeśli chcemy... czytaj dalej » Razem przeczytamy rozporządzenie i podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie i (...) z ekspertami będziemy mogli pokazać, w jaki sposób małe dziecko między innymi przygotowuje się do dorosłego życia, do znajomości jego cielesności - zadeklarowała Zalewska.

Rubik stwierdziła w "Kropce nad i" TVN24 21 grudnia ubiegłego roku, że rzeczywiście "była taka propozycja wspólnego czytania podręczników", jednak do spotkania nie doszło, ponieważ "nie dostała odpowiedzi z powrotem".

- W przyszłym roku mam taki plan, że wypuścimy prawdziwy podręcznik do edukacji seksualnej - zapowiedziała wówczas modelka.

"Obraz ten jest przerażający, odpowiedzialność spada na Panią Minister"

Z informacji zamieszczonej przez modelkę w serwisie społecznościowych wynika, że zaproszenie zostało do niej wystosowane. W piśmie skierowanym do Rubik i według cytatów zamieszczonych przez nią na Instagramie datę spotkania w siedzibie ministerstwa ustalono na 12 stycznia. "Formuła spotkania zakłada indywidualną rozmowę obu Pań na temat podstawy programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, bez udziału mediów i osób trzecich" - czytamy w treści postu modelki.

Minister edukacji zaprasza Anję Rubik. Chce rozmawiać o edukacji seksualnej Anna Zalewska,... czytaj dalej » "Szanując cenny czas Pani Minister, jestem jednak zmuszona odmówić przyjęcia zaproszenia w zaproponowanej formule" - odpowiedziała od razu Rubik. "Jak już wcześniej wspomniałam, doskonale znam podstawy programowe przedmiotu 'Wychowanie do życia w rodzinie'. Zainicjowana przeze mnie akcja pod hasłem '#sexedpl' stanowiła odpowiedź na stwierdzone przez niezależnych ekspertów dramatyczne luki w tym programie oraz jego skrajną ideologizację" - napisała modelka.

"Moje obawy potwierdziły setki listów, jakie otrzymałam w reakcji na opublikowane filmy. Zarówno młodzi ludzie, jak ich rodzice i nauczyciele apelują w nich o dostęp do naukowej wiedzy. Podają ekstremalne przykłady ignorancji oraz prób indoktrynacji w wykonaniu nauczycieli tego przedmiotu. Obraz ten jest przerażający, a odpowiedzialność za naprawę stanu obecnego spada na Panią Minister" - zwracała uwagę inicjatorka akcji #sexedpl.

"Nie ma powodu, abym trwoniła czas Pani Minister na jałowe pogadanki w cztery oczy"

Anja Rubik gotowa rozmawiać z minister Zalewską o edukacji seksualnej Modelka i... czytaj dalej » Zdaniem Rubik "sprawa wymaga poważnej debaty z udziałem ekspertów". "Ja swoją rolę widzę w niej głównie jako osoby, która mobilizuje opinię publiczną wokół tematu ważnego dla nas wszystkich. Nie ma powodu, abym trwoniła czas Pani Minister na jałowe pogadanki w cztery oczy. Nic z tego nie wyniknie. Znamy swoje stanowisko. Obowiązkiem rządzących w demokratycznym państwie jest jednak słuchanie głosu obywateli, zwłaszcza tych, którzy prezentują poglądy różniące się od ideologii obozu władz" - oceniła Rubik.

"Ryzyko zdrowotne związane z brakiem edukacji seksualnej dotyka nas bowiem w równym stopniu, niezależnie od wyznawanego światopoglądu. Dlatego, biorąc pod uwagę masowy odzew na naszą akcję, ponownie wzywam Panią Minister do otwartej dyskusji, w której oprócz nas wezmą udział niezależni specjaliści" - podsumowała modelka.





Szanowna Pani,

Dziękuję uprzejmie za zaproszenie od Pani Minister Anny Zalewskiej. Traktuję je… https://t.co/rBkNwFSNkW — Anja Rubik (@anjarubikblog) 5 stycznia 2018

Akcja #sexed.pl

W akcję #sexed.pl prowadzoną przez Anję Rubik zaangażowało się wiele polskich gwiazd.

W ramach kampanii, z pomocą specjalistów w zakresie edukacji seksualnej oraz grupy "Dziewuchy Dziewuchom" stworzono listę głównych lekcji na temat edukacji seksualnej. Każdego z uczestników #sexed.pl poproszono, by opowiedział historię, która nawiązuje do jednej z lekcji.

Od 28 października organizatorzy akcji codziennie publikowali w internecie jeden z 60-sekundowych filmów edukacyjnych.

Oglądaj Wideo: Magda Łucyan/Fakty TVN 26.10.2017 | "Trzeba wziąć sprawy we własne ręce". Anja Rubik chce edukować o seksie