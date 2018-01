Władze Unii Europejskiej nie działają w dobrej wierze - ocenił w "Tak jest" w TVN24 Marek Jurek, europoseł, były marszałek Sejmu. Przekonywał, że Polskę traktuje się inaczej niż inne kraje. - Jean-Claude Juncker zapytany, dlaczego nie interweniuje we Francji, odpowiedział: no jak to, przecież to jest Francja - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki w środę przebywał z jednodniową wizytą na Węgrzech, gdzie spotkał się z premierem Viktorem Orbanem. Morawiecki u Orbana. Kwestia unijnej "opcji atomowej" wobec Polski "zaledwie odnotowana" Sprawa... czytaj dalej »

Wcześniej, pod koniec grudnia, premier Węgier deklarował, że na drodze ewentualnej procedury unijnej wobec Polski wynikającej z artykułu 7 "są Węgry, które stanowią przeszkodę nie do ominięcia". Tym razem deklaracje takie nie padły, a wiceszef MSZ Konrad Szymański przyznał, że sprawa ta była odnotowana tylko na marginesie rozmów.

Jak tłumaczył w "Tak jest" Marek Jurek, "nie ma potrzeby, żeby Orban powtarzał to za każdym razem".

Wyraził nadzieję, iż "nikt w Polsce nie liczy, że przeciwko Polsce będą uchwalone tego typu kroki". - Tym bardziej nie powinno na tym zależeć ludziom, którzy cenią Unię Europejską, bo to działanie dzielące Unię Europejską - stwierdził b. marszałek Sejmu.

Jak powiedział, na razie Francja i Niemcy "zasugerowały, że będą głosować przeciwko Polsce". - Więc niech liczą dalsze głosy - skwitował.

"Władze Unii Europejskiej nie działają w dobrej wierze"

Zdaniem Marka Jurka "władze Unii Europejskiej nie działają w dobrej wierze". Podkreślał, że "w innych krajach łamie się powszechnie wartości podstawowe i nie ma żadnej interwencji".

- Mają założenie, że my jesteśmy krajami przyłączonymi, wobec których stosuje się tak zwany mechanizm dostosowawczy, który polega najpierw na tym, że my się mamy dostosować, a potem, że nas się dostosowuje - tak tłumaczył europoseł tę różnicę w podejściu.

- Po drugie kiedyś (przewodniczący Komisji Europejskiej) Jean-Claude Juncker zapytany, dlaczego nie interweniuje we Francji, odpowiedział: no jak to, przecież to jest Francja. I to jest takie podejście - ocenił. "Timmermans wyżywa się na Polsce" - Orban będzie... czytaj dalej »

Artykuł 7.1

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7.1 unijnego traktatu, który mówi, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE (składająca się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich) większością czterech piątych, po uzyskaniu zgody PE, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych.

Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane państwo i zgodnie z tą samą procedurą może skierować do niego zalecenia. Wiceszef Komisji Frans Timmermans, który poinformował o tej decyzji, podkreślił, że KE daje Polsce trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji dotyczących praworządności.

KE uruchomiła artykuł 7. wobec Polski » Oglądaj Timmermans o odpowiedzialności, jaka ciąży na Polsce Video: tvn24 Timmermans o odpowiedzialności, jaka ciąży na Polsce 20.12 | Timmermans zaznaczył, że na Polsce spoczywa "wielka odpowiedzialność, aby zjednoczona Europa odniosła sukces". - Polska dla mnie jest członkiem UE bez którego Unia nie może istnieć - przekonywał wiceprzewodniczący. Video: tvn24 Timmermans o odpowiedzialności, jaka ciąży na Polsce 20.12 | Timmermans zaznaczył, że na Polsce spoczywa "wielka odpowiedzialność, aby zjednoczona Europa odniosła sukces". - Polska dla mnie jest członkiem UE bez którego Unia nie może istnieć - przekonywał wiceprzewodniczący. zobacz więcej wideo »

Timmermans o odpowiedzialności, jaka ciąży na Polsce Timmermans: chce wspierać naród polski w czasie który jest dla... Video: tvn24 Timmermans: chce wspierać naród polski w czasie który jest...20.12 | Timmermans o decyzji uruchomienia artykułu 7 wobec Polski. - Komisja i ja osobiście podjęliśmy działania w tym co uważamy za najlepsze Video: tvn24 Timmermans: chce wspierać naród polski w czasie który jest...20.12 | Timmermans o decyzji uruchomienia artykułu 7 wobec Polski. - Komisja i ja osobiście podjęliśmy działania w tym co uważamy za najlepsze zobacz więcej wideo »

Timmermans: chce wspierać naród polski w czasie który jest dla... Timmermans: nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o... Video: tvn24 Timmermans: nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o...20.12 | Timmermans o decyzji uruchomienia artykułu 7 wobec Polski. - Nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o zagrożeniu praworządności Video: tvn24 Timmermans: nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o...20.12 | Timmermans o decyzji uruchomienia artykułu 7 wobec Polski. - Nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o zagrożeniu praworządności zobacz więcej wideo »

Timmermans: nigdy nie jest za późno, aby rozmawiać o... "Komisja po raz czwarty wysyła konkretne zalecenia" Video: tvn24 "Komisja po raz czwarty wysyła konkretne zalecenia"20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Jednocześnie Komisja wydała czwartą rekomendację w zakresie praworządności i dała polskim władzom trzy miesiące na wprowadzenie zaleceń. Gdyby zostały one wdrożone, Komisja "jest gotowa ponownie rozważyć swoją propozycję". Maciej Sokołowski, o co chodzi w podjętej przez KE decyzji Video: tvn24 "Komisja po raz czwarty wysyła konkretne zalecenia"20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Jednocześnie Komisja wydała czwartą rekomendację w zakresie praworządności i dała polskim władzom trzy miesiące na wprowadzenie zaleceń. Gdyby zostały one wdrożone, Komisja "jest gotowa ponownie rozważyć swoją propozycję". Maciej Sokołowski, o co chodzi w podjętej przez KE decyzji zobacz więcej wideo »

"Komisja po raz czwarty wysyła konkretne zalecenia" "Polska ma jeszcze chwilę na zmianę stanowiska" Video: tvn24 "Polska ma jeszcze chwilę na zmianę stanowiska"20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Jednocześnie Komisja wydała czwartą rekomendację w zakresie praworządności i dała polskim władzom trzy miesiące na wprowadzenie zaleceń. Gdyby zostały one wdrożone, Komisja "jest gotowa ponownie rozważyć swoją propozycję". Maciej Sokołowski wyjaśnia, o co chodzi w podjętej przez KE decyzji. Video: tvn24 "Polska ma jeszcze chwilę na zmianę stanowiska"20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Jednocześnie Komisja wydała czwartą rekomendację w zakresie praworządności i dała polskim władzom trzy miesiące na wprowadzenie zaleceń. Gdyby zostały one wdrożone, Komisja "jest gotowa ponownie rozważyć swoją propozycję". Maciej Sokołowski wyjaśnia, o co chodzi w podjętej przez KE decyzji. zobacz więcej wideo »

"Polska ma jeszcze chwilę na zmianę stanowiska" Timmermans: powiedziałem w lipcu, że jeśli ustawa o SN... Video: tvn24 Timmermans: powiedziałem w lipcu, że jeśli ustawa o SN...20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Video: tvn24 Timmermans: powiedziałem w lipcu, że jeśli ustawa o SN...20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. zobacz więcej wideo »

Timmermans: powiedziałem w lipcu, że jeśli ustawa o SN... Timmermans o działaniach KE i lutowej próbie zastosowania art.... Video: tvn24 Timmermans o działaniach KE i lutowej próbie zastosowania...20.12 | Uruchomienie przez Komisję Europejską wobec Polski procedury przewidzianej w art. 7. Timmermans o lutowej próbie zastosowania art. 7 wobec Austrii. - To nie jest ten sam artykuł. Video: tvn24 Timmermans o działaniach KE i lutowej próbie zastosowania...20.12 | Uruchomienie przez Komisję Europejską wobec Polski procedury przewidzianej w art. 7. Timmermans o lutowej próbie zastosowania art. 7 wobec Austrii. - To nie jest ten sam artykuł. zobacz więcej wideo »

Timmermans o działaniach KE i lutowej próbie zastosowania art.... Timmermans o spotkaniu w styczniu z premierem Morawieckim Video: tvn24 Timmermans o spotkaniu w styczniu z premierem Morawieckim20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Video: tvn24 Timmermans o spotkaniu w styczniu z premierem Morawieckim20.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. zobacz więcej wideo »

Timmermans o spotkaniu w styczniu z premierem Morawieckim Frans Timmermans: robimy to dla Polski Video: tvn24 Frans Timmermans: robimy to dla Polski20.12 | Timmermans był pytany na konferencji prasowej, czy nie obawia się, że decyzja Komisji wzmocni nastroje antyunijne w Polsce i czy nie skorzystają na tej decyzji kraje trzecie, które nie chcą, by Polska miała silną pozycję w Unii. Video: tvn24 Frans Timmermans: robimy to dla Polski20.12 | Timmermans był pytany na konferencji prasowej, czy nie obawia się, że decyzja Komisji wzmocni nastroje antyunijne w Polsce i czy nie skorzystają na tej decyzji kraje trzecie, które nie chcą, by Polska miała silną pozycję w Unii. zobacz więcej wideo »

Frans Timmermans: robimy to dla Polski Przemówienie Fransa Timmermansa o uruchomieniu wobec Polski... Video: tvn24 Przemówienie Fransa Timmermansa o uruchomieniu wobec Polski...19.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Całe przemówienie. Video: tvn24 Przemówienie Fransa Timmermansa o uruchomieniu wobec Polski...19.12 | Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Całe przemówienie. zobacz więcej wideo »

Przemówienie Fransa Timmermansa o uruchomieniu wobec Polski... Ziobro: chodzi o politykę, nie praworządność Video: tvn24 Ziobro: chodzi o politykę, nie praworządność20.12 | Przyjmuję ze spokojem tę decyzję - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu art. 7.1 traktatu UE wobec Polski. Video: tvn24 Ziobro: chodzi o politykę, nie praworządność20.12 | Przyjmuję ze spokojem tę decyzję - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu art. 7.1 traktatu UE wobec Polski. zobacz więcej wideo »

Ziobro: chodzi o politykę, nie praworządność Mazurek: Węgry sankcji nie poprą Video: tvn24 Mazurek: Węgry sankcji nie poprą20.12 | To decyzja polityczna, która nie ma nic wspólnego z rzekomym zagrożeniem praworządności w Polsce - oświadczyła w środę rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do decyzji KE o uruchomieniu art. 7 traktatu unijnego wobec Polski. Video: tvn24 Mazurek: Węgry sankcji nie poprą20.12 | To decyzja polityczna, która nie ma nic wspólnego z rzekomym zagrożeniem praworządności w Polsce - oświadczyła w środę rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do decyzji KE o uruchomieniu art. 7 traktatu unijnego wobec Polski. zobacz więcej wideo »

Mazurek: Węgry sankcji nie poprą Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 wobec... Video: EBS Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7...Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Komisja otworzyła tym samym drogę, na końcu której może nawet dojść do głosowania o odebraniu Polsce prawa do decydowania o sprawach dotyczących całej Wspólnoty. Video: EBS Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7...Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej - poinformował jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Komisja otworzyła tym samym drogę, na końcu której może nawet dojść do głosowania o odebraniu Polsce prawa do decydowania o sprawach dotyczących całej Wspólnoty. zobacz więcej wideo »

Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 wobec... Wideo: tvn24 Timmermans o odpowiedzialności, jaka ciąży na Polsce