Rzepliński: proszę, żebyśmy stali na straży rządów prawa





Musimy odzyskać pełnię wolności, tak jak ona jest zapisana w naszej konstytucji - mówił były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński przed rozpoczęciem Marszu Wolności zorganizowanego przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Komitet Obrony Demokracji.

"Nie chcemy takiej Polski". Ruszył Marsz Wolności Wystąpienia... czytaj dalej » Gdy profesor Rzepliński rozpoczął przemówienie, tłum zgromadzony przy rondzie de Gaulle’a w Warszawie zaczął śpiewać "sto lat", a następnie skandować "konstytucja".

- Proszę nie tylko w imieniu swoim, ale także wszystkich sędziów w Polsce o to, żebyśmy stali na straży rządów prawa w Polsce, na straży wolności - powiedział były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Jak dodał, "wolność to piękne słowo, słodkie słowo, ale wolność to również ciężkie słowo". - To odpowiedzialność, to odwaga, to zrozumienie tego, co jest konieczne teraz i co konieczne później - mówił.

- Dziękuję organizatorom za myśl, żeby ten marsz wolności rozpoczął się tutaj, u stóp pomnika Charles'a de Gaulle'a, tego, który stał na czele wolnej Francji. Nie ugiął się i zwyciężył. Był jednym z tych, dzięki któremu mogła powstać Unia Europejska, obszar wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa - podkreślił.

- Demonstrując tutaj na rzecz wolności, demonstrujemy również na rzecz wolności każdego Europejczyka - przekonywał prof. Rzepliński.

"Musimy odzyskać pełnię wolności"

Lubnauer o współpracy z PO: więcej miejsc nas łączy niż dzieli Nowoczesną i PO... czytaj dalej » Prof. Rzepliński powiedział, że "musimy odzyskać pełnię wolności, tak jak ona jest zapisana w naszej konstytucji". Podkreślił, że "cała konstytucja jest przesączona wolnością".

Podkreślał, że "ten marsz jest również w imieniu tych, którzy za taką wolność oddawali swoje życie, w tym również tych Polaków, którzy dziesiątkami tysięcy oddawali swoje życie".

Powiedział, że "konieczne są niezależne sądy, niezależne od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej".

Marsz przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy.