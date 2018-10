"Wielu ludzi tęskni za azbestem jak prezydent za żarówkami"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Były szef MSZ o zagrożeniu Polexitem

23.10 | Andrzej Olechowski mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że bardzo poważnie traktuje zagrożenie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Podkreślał, że jest "zaniepokojony, że głosy eurosceptyczne, krytyczne, nieprawdziwe na temat Unii, przedstawiania karykaturalne Unii", jeśli będą się powtarzać i nie znajdą odporu, nie tylko politycznego, ale także z kręgów istotnych dla Polaków "to one mogą się gruntować i wtedy może dojść do tego, do czego doszło w Wielkiej Brytanii".

