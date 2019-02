Olechowski: w dziedzinie polityki gospodarczej to najbardziej niedoceniony premier w naszej historii

W tych warunkach, które były, premier Jan Olszewski pokazał odpowiedzialność za państwo - powiedział w "Faktach po Faktach" minister finansów w jego rządzie Andrzej Olechowski. - Był bardzo dobrym szefem administracji. Politycznie to już jest inna sprawa - dodał.

Jan Olszewski zmarł w wieku 88 lat. Premierem był w latach 1991-1992.

Olechowski: był skłócony z Kaczyńskim, był skłócony z Wałęsą

Minister finansów w rządzie Jana Olszewskiego, Andrzej Olechowski w "Faktach po Faktach" TVN24 podkreślił, że wspomina go z sympatią i szacunkiem.



- Uważam, że w tych warunkach, które były - to czas naprawdę bardzo trudnych wyzwań społecznych, gospodarczych - to premier Jan Olszewski pokazał odpowiedzialność za państwo. Był bardzo dobrym szefem administracji - ocenił Olechowski. - Politycznie to już jest inna sprawa - dodał.

Przypomniał, że to był rząd mniejszościowy, a Olszewski nigdy nie poszerzył koalicji. - Był skłócony, w zasadzie, z przewodniczącym największej partii w tej koalicji (Porozumienia Centrum - red.), czyli Jarosławem Kaczyńskim. Był skłócony z prezydentem (Lechem Wałęsą - red.) - dodał Olechowski.

"Wzrost gospodarczy zaczął się w czasie jego urzędowania"

W jego ocenie, ówczesny premier był "człowiekiem mocnego charakteru i bardzo samodzielnym".

- Ja go pamiętam oczywiście z dziedziny polityki gospodarczej i powiem, że to jest najbardziej niedoceniony premier w naszej historii pod tym względem - powiedział Olechowski. Podkreślił, że wzrost gospodarczy zaczął się w czasie jego urzędowania.

- Był to polityk, od którego oczekiwano, że zmieni kurs polityki gospodarczej. A tego nie zrobił, bo wiedział, że to jest niedobre dla Polski - stwierdził Olechowski.

Wspomniał, że jednym z jego pierwszych zadań jako ministra finansów było odmrożenie stosunków z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

- Jak wróciłem po wykonaniu tej misji, to dostałem brawa od Rady Ministrów, wchodząc na salę. To był tego typu człowiek. On wiedział, że to jest potrzebne Polsce, wiedział, że w końcu owoce tych zmian przyjdą. Nie za jego kadencji, bo nie sądził, że będzie długo premierem, ale koniecznie trzeba do nich doczekać - zauważył Olechowski.

Powtórzył, że jako polityk Jan Olszewski był dla niego "odległy", a rząd był skazany na porażkę ze względu na niemożliwość i nieumiejętność poszerzenia koalicji.